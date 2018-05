Wehr Nur wenige Bürger kommen zur Einwohnerversammlung in Wehr

Nur 40 Interessierte kommen zur Einwohnerversammlung in Wehr zu den Themen Schulentwicklung und Breitbandausbau. Kritik an der Umwidmung der Gemeinschaftsschule zur Realschule neuen Typs wird laut.

Mit einer geringen Bürgerteilnahme fand am Mittwoch die Einwohnerversammlung in der Wehrer Stadthalle statt. Knapp 40 Personen waren gekommen, obwohl mit dem Ausbau des Breitbandnetzes und der Schulentwicklung zwei für die Zukunft wichtige Themen auf der Agenda standen.

Gerade letzteres Thema sorgte für teils erhitze Gemüter. Hintergrund ist die Umgestaltung der Gemeinschaftsschule (GMS) zu einer „Realschule neuen Typs“. Diese Entscheidung sei, so Bürgermeister Michael Thater, nach einer langen und intensiven Beratung mit allen Beteiligten, darunter Schüler, Lehrer und Eltern, getroffen worden. In diesem Zusammenhang räumte Thater ein, bei der damaligen Einführung der GMS einen „wichtigen Fehler“ gemacht zu haben. „Wir standen zu wenig im Kontakt mit den Kollegien“, so Thater. Er setzt nun auf intensiven Austausch, um wieder mehr Schüler für die weiterführende Schule in Wehr zu gewinnen.

Allerdings gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, wie gut der Dialog tatsächlich funktioniert. „Wir wurden nicht gefragt“, sagte Stefan Reichle aus Sicht der Eltern. Er befürchte, dass vor allem die Schüler unter den von der Stadt entschiedenen Schulentwicklungen leiden. „Die Kinder werden zum Spielball“, so Reichle. Auf die Frage von Justus Obermeyer, wie er mit der Unzufriedenheit der Eltern umgehe, gestand Thater ein, dass sich das Vertrauen neu erarbeitet werden muss.

Er bestätigte zudem zwei Fälle von Schulwechseln infolge der derzeitigen Situation, die die GMS zum „Auslaufmodell“ macht. Um diesem Eindruck entgegenzuwirken, sollen die neuen Fünftklässler bereits nach dem Prinzip der neuen Realschule beschult werden, sodass „nur“ drei Jahrgänge aus dem Modell GMS herauswachsen müssen. In diesem Zusammenhang bekräftigte Lehrerin und SPD-Stadträtin Angelika Buchmann-Flaitz, dass sich das Kollegium um alle Schüler gleichermaßen bemühe.

Wie die Realschule neuen Typs schließlich angenommen wird, wird vom öffentlichen Diskurs mitbestimmt – das hat die jüngste Debatte gezeigt. Denn das Schulmodell der GMS sei für viele Eltern nicht ausschlaggebend gewesen, wie Reichle betonte, sondern der schlechte Ruf der Schule. Thater distanzierte sich indes von Foren, wie Facebook, und gab an, dass die öffentliche Diskussion stattgefunden habe und weiterhin stattfinde.

Mehr öffentliche Beteiligung wäre jedenfalls auch bei der Einwohnerversammlung wünschenswert gewesen. Einer der möglichen Gründe für die mangelnde Teilnahme war aus der Sicht mancher Anwesender das Thema Brennet-Areal, welches aufgrund einer Gemeinderatsentscheidung nicht auf der Tagesordnung stand.

Auf die Frage von Klaus Marksteiner, ob sie gar Angst vor der öffentlichen Konfrontation hätten, ruderten sowohl Thater als auch der angesprochene Gemeinderat Bernhard Stockmar (CDU) zurück. „Wir können nicht öffentlich über laufende Verhandlungen sprechen“, so Stockmar. Auch Thater verdeutlichte, dass er den Dialog mit Investor Stephan Denk nicht scheue: „Ich rede nicht über ihn, aber mit ihm.“