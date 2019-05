von Gerd Leutenecker

Weltweit hat die Novartis wieder ihren Partnerschaftstag (Community Partnership Day) organisiert. Am Dienstag beteiligten sich 25 Mitarbeiter vom Standort Wehr bestens gelaunt an der ganztägigen Aktion. Vorzugsweise kommen dabei zwei Einsatzorte in Wehr zum Zuge; einer ist üblicherweise immer auswärts. In diesem Jahr waren der Kindergarten Klostermatt und die Außenanlage der Bürgerstiftung am Haus Merian und der Villa Rupp dran.

Gemeinsam mit den Kindern vom Kindergarten Klostermatt war der Novartistag in Wehr wieder ein guter Erfolg. | Bild: Gerd Leutenecker

In Hottingen ist am Haus der Diakonie von den Novartis-Mitarbeitern ebenso allerhand geleistet worden. „Zum Wohle der Allgemeinheit“ wird seit 23 Jahren allerhand geleistet, zeigte sich Uta Seewaldt von der Novartis über das jährlich wiederkehrende Engagement überzeugt. Schon im Vorfeld werden die Arbeiten koordiniert. Was ist gewünscht, wo ist Bedarf? Als verlässlicher Partner vor Ort, bringt sich die Novartis ganz bewusst ein. Dafür ist bei der Fusion aus Sandoz und Ciba-Geigy zur Novartis, der Partnerschaftstag von Anfang an konzipiert worden. Wehr gehört als kleineres Rädchen im Weltkonzert dazu.

In 56 Ländern auf sechs Kontinenten nehmen knapp 14 000 Mitarbeiter teil. Zirka 110 000 Stunden werden auf diesem Weg für die Allgemeinheit gearbeitet. Der Wehrer Werksleiter Martin Renner besichtigte alle drei Stationen ausgiebig. Im Kindergarten Klostermatt machte sich Renner ein Bild über die laufenden Arbeiten. Die Außenanlagen sind angegangen worden. Eine neue Beeteinfassung mit Stellkanten aus Bruchsteinen sind gesetzt worden. Da soll wieder eine neue Blumeninsel gleich neben dem Sandkasten aufblühen. Das alles natürlich auch mit der Beteiligung der Kindergartenkinder. Gerne ist zwischendurch das Schubkarrenfahren eingeübt worden.

In den Gruppenräumen der Löwen- und Fuchsgruppe sind Wände neu gestrichen worden. Vereinzelt sind die Wände im ganzen Haus mit ausgebessert worden. Rund um die Bürgerstiftung am Haus Merian und der Villa Rupp war Grobarbeit angesagt. Gewünscht war ebenso, dass die Wege für Rollatoren wieder eingeebnet werden. Gesagt, getan. Dem Novartis-Trupp aus Mechanikern und Mitarbeitern der Verpackung fiel die Arbeit leicht. „Und sieht doch jetzt deutlich schöner aus“, war das Urteil einiger Novartismitarbeiter.