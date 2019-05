Wie bereits Ende vergangenen Jahre angekündigt, sollen die Dienstzeiten bei der Notfallversorgung in und um Wehr im Laufe des Jahres von derzeit zwölf auf 24 Stunden ausgeweitet werden. Auf Nachfrage teilte der Kreisvorsitzende des DRK, Peter Hofmeister, mit, dass der Rund-um-die Uhr-Betrieb der Rettungswache Wehr ab September beginnt.

Wahrscheinlichkeit für mehrere Einsätze höher

Ein Gutachten, das vom Bereichsausschuss für die Notfallversorgung in Waldshut in Auftrag gegeben worden war, hatte die Ausweitung empfohlen. Die vorgeschriebenen Hilfsfristen konnten zwar eingehalten werden, jedoch habe sich nach der Schließung des Spitals Bad Säckingen durch längere Einsatzwege auch die Wahrscheinlichkeit mehrerer gleichzeitiger Einsätze erhöht.

Bisher stemmten die Mitarbeiter die längeren Dienstzeiten durch Überstunden, nun sollen neue Fachkräfte den Stützpunkt verstärken. „Wir bilden selber aus, darum stehen uns ab September fünf neue Notfallsanitäter zur Verfügung“, so Hofmeister. Aufgrund des Personalmangels in diesem Bereich konnte der 24-Stunden-Betrieb nicht früher realisiert werden. Sollten allerdings früher qualifizierte Mitarbeiter gefunden werden, würde sich der Start noch vorziehen.

Ruheräume und sanitäre Einrichtungen erweitert

Mit den Verlängerungen der Dienstzeiten sind nicht nur mehr Personal, sondern auch räumliche Veränderungen verbunden. Einen Umzug der Rettungswache wird es vorerst aber nicht geben. Am bisherigen Standort im Wehra-Areal konnten die notwendigen Ruheräume und sanitäre Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden.

Die Kosten für den Umbau übernehmen die Kranken- und Pflegekassen sowie der Staat. Die aktuelle Station sieht der DRK-Kreisvorsitzende als „Übergangslösung für die nächsten drei bis vier Jahre“. Bis dahin könnte in der Austraße ein Blaulichtzentrum entstehen. Im März 2018 diskutierte der Gemeinderat auch die Einrichtung eines solchen Zentrums neben der Feuerwehrwache. Hier wird zum Jahresende das Gebäude des Kindergartens frei, dieser zieht dann in den Neubau in der Georg-Kerner-Straße um.

Planungen für Blaulicht-Zentrum ab 2021 möglich

Ein direkter Umzug der Rettungswache hält der DRK-Kreisvorsitzende für nicht machbar: „Ein Blaulichtzentrum ist auch für uns für Interesse, braucht aber eine langfristige Planung“, so Hofmeister. Die Fördermittel hierfür können nur jeweils bis Mai für das darauffolgende Jahr beantragt werden. Ein Antrag kann also erst 2020 gestellt werden, Fördermittel wären frühestens 2021 verfügbar.