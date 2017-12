Wehr Notfallversorgung: DRK beobachtet Entwicklung nach Spitalschließung

Die Rettungswache des DRK-Kreisverbands im Wehra-Areal wird zur Dauereinrichtung.

Wie der Vorsitzende des DRK-Kreisverbands Säckingen auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, wurde der dreijährige Probebetrieb der Rettungswache, der Ende 2017 ausgelaufen wäre, vom Bereichsausschuss des Deutschen Roten Kreuzes verlängert. Erst Ende 2014 wurde die Wache eingerichtet, um die gesetzliche Notfall-Hilfsfrist von 15 Minuten im Kreis flächendeckend gewährleisten zu können. Angesichts des immer größeren Verkehrsaufkommens an der Rheinschiene war diese Frist oftmals kaum einzuhalten gewesen.

Ein externes Gutachten hat in den zurückliegenden Monaten die Einsatzstatistik analysiert. Mehrere tausend Datensätze umfasste die Statistik, von Einsatzzeiten, -ursachen, und -dauer bis hin zu absolvierten Fahrtstrecken. Anschließend konnte das DRK grünes Licht für den Fortbestand der Wehrer Rettungswache geben.

Und wie entwickelt sich die Notfallversorgung in der Region nach Schließung des Bad Säckinger Spitals? "Wir beobachten die Entwicklung sehr genau", erklärt Peter Hofmeister. Schon nach der Schließung der OP-Säle im Bad Säckinger Spital hätten die DRK-Notfallsanitäter längere Strecken fahren müssen, um die Notfälle zu versorgen. "Wir werden beobachten, wie sich die Patientenströme nach der Schließung des Spitals entwickeln werden und sofort reagieren, wenn Bedarf besteht", so der Kreisvorsitzende des Roten Kreuzes. Wöchentlich werde man sich ab Januar die geleisteten Einsätze ansehen und gegebenenfalls das Angebot aufstocken.

Grundsätzlich denkbar sei beispielsweise, dass die Rettungswache künftig auch am Wochenende und an Feiertagen besetzt werde. Als Knackpunkt gelten hierbei die sogenannten Duplizitätsfälle. Dies bedeutet, dass sich zwei oder noch mehr Notfälle zum gleichen Zeitpunkt ereignen. Kommt so etwa häufiger vor, rechtfertige dies eine Ausweitung der Dienstzeiten. Bislang sind im Gebiet des Kreisverbands Säckingen werktags fünf Rettungswagen im Einsatz, am Wochenende aber nur drei. "Bei den Mitarbeitern haben wir uns bereits rückversichert. Sie sind zu einer Ausweitung ihrer Dienstzeiten bereit", so Peter Hofmeister. Im kommenden Februar werde sich der Bereichsausschuss des Deutschen Roten Kreuzes ausführlich mit den Folgen der Spitalschließung im Landkreis Waldshut beschäftigen.

Info

Der DRK-Kreisverband Säckingen betreibt vier Rettungswachen: In Bad Säckingen (mit zwei Fahrzeugen), Laufenburg, Görwihl-Segeten und Wehr (jeweils ein Fahrzeug). Am Wochenende und Feiertagen sind nur die Wachen in Bad Säckingen und Segeten im Dienst. Die Wehrer Rettungswache im Wehra-Areal ist werktags von 9 bis 21 Uhr besetzt.