Wehr – Zum 45. Mal kommt morgen, Samstag, 7. Dezember der Nikolaus nach Wehr: Die Servicegemeinschaft (SGW) zusammen mit der Stadt Wehr lädt zum traditionellen Nikolausmarkt ein. In der ganzen Innenstadt kann sich von elf bis 20 Uhr in gemütlicher Atmosphäre auf die Weihnachtszeit eingestimmt werden.

Die Weihnachtsbäume stehen bereit und auch die ersten Hütten sind aufgebaut – die Vorfreude auf den Nikolausmarkt steigt nicht nur bei Stephan Ruthe und Peter Hofmeister von der Servicegemeinschaft. „In diesem Jahr hat uns Manfred Schmidt wirklich super schöne Bäume gebracht“, freut sich Ruthe. 21 Bäumchen zieren nun die Hauptstraße und wurden bereits mit Lichterketten verziert.

Die Organisatoren haben auch in diesem Jahr keine Mühe gescheut, um das Wehratal in Stimmung zu bringen: Zwei Karussells sollen Kinderaugen zum Leuchten bringen, viele Vereine sorgen für Gaumenfreuden, die Wehrer Geschäfte laden mit Angeboten zum Weihnachtsbummel ein und natürlich wird auch der Nikolaus selbst ab 14 Uhr vor Ort sein. Musikalisch wird es dann (nicht nur) auf dem Talschulplatz. Auf der Bühne werden der Gospelchor Happy People erwartet und der ökumenische Chor lädt zum Mitsingen ein. „Die Stadtmusik wird mit Bläserensembles unterwegs sein, ebenso die Flötengruppen der Wehrer Schulen“, freut sich Ruthe über die rege Beteiligung. Rund 60 Teilnehmer haben sich angekündigt, darunter sowohl alte Bekannte als auch Neuzugänge. „Ich freue mich sehr, dass der Freudeskreis Granja el Ceibo in diesem Jahr wieder ihre heiß begehrten Empanadas anbieten werden. Gespannt bin ich auf die Seelbach-Gaischder aus Niederhof und ihr Glühbier“, so Mitorganisator Ruthe, „durch unsere Vereine sind wir kulinarisch sehr gut aufgestellt“.

Weihnachtssterne

Fast so lange wie den Nikolausmarkt gibt es die Glückssternaktion in Wehr. In diesem Jahr läuft die beliebte Aktion noch bis Freitag, 13. Dezember. 55.000 Losen verteilt die Servicegemeinschaft in diesem Jahr. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine für rund 50 teilnehmenden Geschäfte und städtischen Einrichtungen von fünf Euro bis 500 Euro. Die Auslosung findet am Freitag, den 13. Dezember um 18 Uhr in der Sparkassenfiliale statt. Die Gewinner werden online, in der Tagespresse und als Aushang in den Geschäften bekannt gegeben. (jub)