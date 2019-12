von Hildegard Siebold

Da ist die 45. Auflage eines der traditionsreichen Weihnachtsmärkte der Region schon einige Stunden alt. Schon zur Eröffnung am späten Vormittag strömten die Besucher in die Hauptstraße, vorbei an den Ständen der rund 60 Anbieter mit ihrem vielseitigen Angebot mit kreativem Kunsthandwerk, warmen Stricksachen für den Winter, feinen selbstgemachten Marmeladen, Adventsschmuck und der unverzichtbaren Linzertorte, die in ihrer Zellophanhülle glänzt.

Mutig ließ sich die kleine Paula mit dem Nikolaus und seinem Engel fotografieren. | Bild: Hildegard Siebold

Als schließlich die Dämmerung des Abends anbricht verströmt die Weihnachtsstadt Wehr einen festlichen Glanz. Die Lichterketten der mehr als 20 Tannenbäumchen erleuchten die Szenerie, die liebevoll geschmückten Buden tragen ihren Teil zum weihnachtlichen Flair bei. So lichtumflutet macht den kleinen Besuchern die Fahrt auf dem Karussell erst richtig Spaß, und in solch weihnachtlichem Glanz schmeckt der Winterpudding gleich doppelt gut. Winterpudding?

Bläsergruppen der Wehrer Schulen erfeuten mit weihnachtlichen Weisen. | Bild: Hildegard Siebold

Dahinter verbirgt sich eine feine Schokoladenkreation, selbstgemacht nach Omas Rezept und verfeinert mit typischen Wintergewürzen wie Zimt und Nelken. Die verströmen ihren Duft gleichermaßen aus den Glühweintassen und bilden im Zusammenspiel mit Grillwürsten und Spießbraten jenes weihnachtliche Duftgemisch, das so einen Weihnachtsmarkt einfach unwiderstehlich macht.

Dazu erfreuen jugendliche Blasmusiker der Wehrer Schulen beim Gang durch die Marktzeilen mit ihrer weihnachtlichen Musik. In kleinen Gruppen machen sie immer wieder Halt und animieren die Besucher zum Innehalten und Verweilen. Das besondere Interesse der Kinder weckte einmal mehr der Nikolaus mit seinem weißen Rauschebart, der dieses Jahr einen hübschen Engel mitgebracht hat und dazu einlädt, sich mit ihm ablichten zu lassen. Das Erinnerungsfoto kann gleich vor Ort ausgesucht und mit nach Hause genommen werden.

Knusprige Flammkuchen aus dem Holzofen offerierte Christof Walk mit seinem Team. | Bild: Hildegard Siebold

Die Freude in den Kinderaugen findet sich auch im Gesicht von Stephan Ruthe von der Servicegemeinschaft Wehr wieder, die den Nikolausmarkt erstmals in Kooperation mit der Stadt Wehr ausgerichtet hat. Die bange Erwartung angesichts der vorhergesagten eher schlechten Wetterprognose hat sich zum Glück nicht erfüllt. Es blieb den ganzen Tag trocken, trotz des angekündigten Regens – ein Nikolausmarkt im Wetterglück.