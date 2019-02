von Sarah Trinler

Der Extrem-Mountainbiker Kai Saaler aus Hasel möchte sein hohes sportliches Niveau halten und seine internationalen Titel verteidigen. Doch dazu braucht er vor allem eines: sein Team, das ihn während der Rennen unterstützt. Um deren Auslagen auch künftig begleichen zu können, hofft er nun auf Sponsoren und hat einen eigenen Verein gegründet. Seine Schwester und Cousine, die bei Kai Saalers Rennen immer mit dabei sind, hätten schon lange gesagt, dass ein gemeinnütziger Verein die beste Möglichkeit wäre, die aufwendigen Rennen auch künftig meistern zu können. „Jetzt haben wir Nägel mit Köpfen gemacht“, sagt Saaler. Seit Dezember gibt es den Verein „KS Endurance“, der Name setzt sich aus den Initialen des Hasler Sportlers zusammen und dem englischen Begriff für Ausdauer.

Steile Anstiege und Sprünge

Und die hat Kai Saaler bereits des Öfteren bewiesen: Der 32-Jährige nimmt an nationalen und internationalen Wettkämpfen im Ultracycling teil. „Ultra“ beschreibt dabei alle Distanzen, die über die Marathonstrecke einer jeden Sportart hinausgehen. Steile Anstiege, Wurzelteppiche, Steinfelder, Graspassagen, rasante Abfahrten, Sprünge – und das bei Hitze, Regen oder Wind über 12 oder 24 Stunden hinweg. Seinen Sattel verlässt Saaler dabei nicht oder nur für wenige Minuten. „Bei einem solchen Rennen zählt jede Sekunde“, sagt Saaler und erinnert sich an ein 12-Stunden-Rennen vor drei Jahren als er mit 27 Sekunden Rückstand als Zweiter ins Ziel kam.

Zum Radsport auf Umwegen

Zum Radsport ist der Hasler über Umwege gekommen: Aus einer „Bierlaune“ heraus sei dann die Teilnahme am ersten 24-Stunden-Rennen in Finale Ligure (Italien) im Jahre 2012 entstanden. „Dass es sich dabei um eine Weltmeisterschaft handelt, wusste ich gar nicht“, sagt Saaler. Und die Unwissenheit ging noch weiter: Im Gesamt-Ranking kam Saaler auf den zehnten Platz. Er und sein Team fuhren gleich nach dem Rennen ab – und verpassten die Siegerehrung: In seiner Altersklasse, U30, war Saaler der Schnellste gewesen. „Ich habe erst zu Hause erfahren, dass ich Weltmeister bin“, sagt er lachend.

Mountainbiker joggt zur Arbeit

Über die Jahre ist ein ganzes Stück Professionalität hinzugekommen. Saaler ist aktuell amtierender 12-Stunden-Weltmeister, 2018 hat er die Finale Ligura gewonnen, sie gilt als härtestes 24-Stunden-Mountainbikerennen der Welt. Titelverteidigung und Qualifizierung zur 24-Stunden-Europameisterschaft stehen nun auf dem Zettel. Mit 32 Jahren sei Saaler im Ultracycling noch relativ jung. „Die Topfahrer sind um die 40.“ Fit hält er sich neben dem Radfahren mit Joggen – zur Arbeit joggt Saaler „mal eben“ 20 Kilometer, am Abend geht’s auf mindestens 20 Kilometern wieder nach Hause. Bescheiden sagt er, dass seine Konkurrenz bei den Ultrarennen deutlich mehr trainiere. Während einige 35 000 Kilometer pro Jahr auf dem Rad absolvieren, komme er auf höchstens 10 000 bis 12 000 Kilometer pro Jahr. Derzeit entsteht die Homepage des Vereins, die nicht nur eine Plattform für Sponsoren darstellen soll, sondern auch mit Blockbeiträgen zum Thema Sport und Ernährung Interessierte zu einer gesunden und nachhaltigen Lebensweise animieren soll, erklärt Saaler.