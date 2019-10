von Hrvoje Miloslavic

Die Seelsorgeeinheit Wehr-Öflingen-Schwörstadt bereitet sich auf große Veränderungen innerhalb der katholischen Kirche vor. Manche Dinge sollen aber nach Möglichkeiten beim Alten bleiben, wie der Pfarrgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung betonte. Einstimmig sprach sich das Gremium für den Verbleib der Pfarrei Schwörstadt im Verbund mit Wehr und Öflingen aus.

Hintergrund der Abstimmung ist die im Rahmen von Pastoral 2030 zu realisierende Neustrukturierung der Pfarreigebiete. Danach soll die Anzahl der Pfarreien in der Erzdiözese von derzeit 1057 auf 42 reduziert werden. Die entsprechend vergrößerten Einheiten erhalten ein pastorales Zentrum und haben auch die Neuordnung der Dekanate zur Folge. Während eine Fortführung der seit 19 Jahren bestehenden Verbindung auf großen Konsens beruhte, sorgte die Vorstellung über die neu zu bildende Großpfarrei für Diskussionsbedarf. Kritisch zur Variante 1, die die Bildung einer dem bisherigen Dekanat entsprechende „Pfarrei neu“ vorsieht, äußerte sich Vorsitzende Magdalena von Schönau.

Großpfarrei findet wenig Gefallen

Sie befürchtete, dass mit der Bildung einer Großpfarrei mit mehr 86.000 Katholiken nahe gelegene und liebgewordene geistliche Schwerpunkte wie etwa die Münsterpfarrei in Bad Säckingen an Bedeutung verlieren könnten. Wie auch drei weitere Pfarrgemeinderäte votierte von Schönau für Variante zwei, die eine Teilung des derzeitigen Dekanats Waldshut etwa auf Höhe des Flusses Alb in Betracht zieht. Die selbst nicht wahlberechtigte, jedoch als Beraterin des PGRs fungierende Gemeindeassistentin Carmen Horvatic bemühte sich um Aufklärung.

Über die geographische Lage künftiger pastoraler Zentren und geistlicher Schwerpunkte ließen sich heute noch keine Aussagen machen. Lediglich die äußere Struktur, nicht aber die innere Ausgestaltung stehe derzeit zur Debatte. Die Sorge der PGR-Vorsitzenden, dass Bad Säckingen „als geistliches Zentrum untergehen könnte“, teilte Horvatic nicht. In einem größeren Gebilde, das nicht – wie in Variante 2 – durch starre Pfarreigrenzen getrennt sei, bestünden sogar bessere Möglichkeiten Beziehungen zu gestalten. Sieben Räte stimmte für die Variante 1. Pfarrer Matthias Kirner schien an den Plänen zur Bildung von Großeinheiten keinen rechten Gefallen zu finden. Wichtig sei ihm, dass die bisherige Seelsorgeeinheit mit Wehr, Öflingen und Schwörstadt beieinanderbleibe. Die angedachten Dimensionen, ob nun mit 40.000 oder 80.000 zu betreuenden Gläubigen, sei für ihn „noch nicht vorstellbar“, so der Geistliche.

Suche nach Kandidaten

Gut voran kommt die Suche nach Kandidaten für die im März 2020 anstehende Pfarrgemeinderatswahl. Pfarrer Kirner berichtete von einem „regen Treiben“. Für Öflingen konnte Hans Loritz bereits das Erreichen der Mindestanzahl an Kandidaten vermelden. Mit Zufriedenheiten stellte das Gremium fest, dass sich die meisten PGR-Mitglieder der Wiederwahl stellen werden. Ihren Rückzug angekündigt haben Hans Loritz, Bettina Mutter und Susanne Jeck. Angetan zeigte sich Gemeindeassistentin Horvatic von der Resonanz auf die kürzlich gestartete Erstkommunionvorbereitung. Von 76 Einladungen zum Elternabend seien 54 positiv beantwortet worden. Die Vorbereitung setzte sich aus verschiedenen Bausteinen, darunter sieben thematischen Gruppenstunden zusammen. Ein wichtiges Anliegen sei ihr, „die Kinder an die Liturgie heranzuführen“. Erstmals sollen dafür Weggottesdienste mit Besuchen der Kirchen der Seelsorgeeinheiten abgehalten werden.

Religionsunterricht

Unbefriedigend stellt sich derzeit die Situation des Religionsunterrichtes an der Öflinger Grundschule dar. Es fehle eine Lehrkraft, informierte Horvatic. Nötigenfalls werde sie im kommenden Jahr ihr Deputat um zwei Stunden erhöhen, um die Lücke zu füllen. „Berechtigte Hoffnungen“ wecke auch der angekündigte Amtsantritt einer neuen Rektorin, die ausgebildete Religionslehrerin sei, so die Gemeindeassistentin.