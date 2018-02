Wehr Neun Schläge zum Fassanstich

Öflinger Narrenzunft lädt am Sonntag zum Montag zum traditionellen Schällenmarkt auf den Schulplatz

Sonntagmorgen und großes Tam Tam im Öflinger Dorfzentrum – es ist die Zeit des Schällenmarktes. "43 Jahre und kein bisschen leise" ist das Motto der zweitägigen Traditionsveranstaltung. Auf den beiden Schulhöfen stehen wieder die beliebten Buden. Zunftmeister Michael Sutter und Dorfbüttel Matthias Huber gaben gekonnt das Gastgeber-Duo. Unpünktlich nach 11 Uhr 11 war schelmisch der Fassanstich durch Bürgermeister Michael Thater vorgesehen, schließlich sollten es nicht wieder elf Schläge für's Anzapfen werden. Neun sind es geworden, wobei vier davon eher als zaghaftes Herantasten an zwei finale Schläge zu werten sind. Drei weitere waren zur Sicherheit. "Wenn's von außen schon nass ist, hätt's au daneben gehen können" kommentierte Hans-Dominik Weber grinsend das Geschehen. Neun Verpflegungsmöglichkeiten sind geboten, kulinarische Abwechslung pur, und das nicht nur von ausgemachten Narren. Musikverein, die Fußballer und die Kegler bieten gleichwohl zum Stelldichein. Der Schällenmarkt Öflingen zieht weiterhin über zwei Tage nicht nur das Stammpublikum an.

Für die zahlreichen Gäste bieten die neuen Wasenschlurbies ihre Hütte an. Zur Unterhaltung werden verschiedene Guggenmusiker erwartet. Sutter erwartet wieder "feiern in allerschönster Weise". Aber, Dorfbüttel Huber gab mit Unterstützung seiner Verkündungsschelle noch einiges an Weisheiten mit auf Weg für die zweitägige Veranstaltung: "bleibt über die Fasnacht auch gesund". Ob Beinbruch oder Delirium, wo soll es hingehen? Nach Polen, da hät's freie Betten "und Pflegekräfte um so meh" karikierte Huber die Situation nach der Schließung des Säckinger Spital.