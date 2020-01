von Michael Gottstein

Den Stammgästen im Bürgersaal des Alten Schlosses dürften die Parallelen zwischen den Wehrer und den Wiener Neujahrskonzerten, die der Pianist Georgi Mundrov gerne zieht, bestens vertraut sein. Und dazu gehört auch, dass er seinen Vortragsreigen regelmäßig mit dem elanvollen Radetzkymarsch beginnt, den die Wiener Philharmoniker stets als Zugabe spielen.

Mundrovs Reise führte ihn am Dreikönigstag von der Donau über Paris nach Spanien, dabei auf den Spuren des „Exportgutes“ Walzer wandelnd. Dass der Pianist „nur fröhliche Musik“ spielen solle, hatte ihm Kulturamtsleiter Frank Wölfl als kategorischen Imperativ mit auf den Weg gegeben.

Und so präsentierte Mundrov nach der vorgezogenen „Zugabe“ Mozarts kleine Nachtmusik in einer Klavierbearbeitung. In Mozarts Rondo aus der Sonate KV 311 erwies sich Mundrov, der gelegentlich auch den Virtuosen hervorkehrt, als subtiler und einfühlsamer Klangzauberer.

Auch die Molleintrübungen, Tremoli oder Crescendi in den Variationen hatten nichts Bedrohlich-Abgründiges, und so blieb ein klangsensibler, charmanter, nie oberflächlicher Mozart-Genuss in bester Erinnerung.

Hatte sich Mozart noch an die traditionelle Rondoform gehalten, zeigte Beethoven schon früh seine rebellische Seite, indem er regelwidrig ein Trio in sein Rondo op. 51 in G-Dur einflocht. Dieses nur selten aufgeführte Werk zeigt eine lyrisch-träumerische Grundstimmung, die Mundrov mit analytischer Klarheit interpretierte.

Nicht fehlen durfte der Walzer „An der schönen blauen Donau“, von dem Chopin beim Aufenthalt in der Musikmetropole Wien nicht unbeeindruckt blieb. Seine eigenen Tänze schrieb er aber ausdrücklich nicht für das Tanzparkett, sondern für den Konzertsaal: In einem der chopinschen Walzer breitete Mundrov in der Flut von Arabesken seine gestalterische Raffinesse, die Vielfalt an Klangnuancen und eine höchst differenzierte Dynamik genüsslich aus.

Von Paris ging die Reise weiter nach Spanien und Lateinamerika, genauer: Zur Habanera, einem Tanz mit gleichbleibendem Rhythmus, der nicht nur Bizet zur berühmtesten Habanera überhaupt (in der Oper „Carmen“) inspiriert hatte, sondern auch Debussy, der zudem noch Einflüsse von der traditionellen Musik der Mauren und Juden auf der iberischen Halbinsel aufnahm.

Volksmusik in die Welt der anspruchsvollen E-Musik zu überführen – dies tat auch Isaac Albéniz, der in seinem „Flamenco“ einen kunstvollen Temperamentsausbruch inszenierte. Seine Habanera war deutlich klarer in der Struktur, einfacher in der Tonalität als Debussys Werk.

Weiter ging es mit dem „verruchten“ Tango, erst (zum Vergleich) in seiner Originalform, dann in der künstlerisch nobilitierten Version Astor Piazzollas: Dessen Tango klang melodisch weniger einschmeichelnd, war dafür aber harmonisch reicher, und das Wilde und das Abgründige dieses Tanzes kam wesentlich stärker zum Ausdruck.

Den furiosen Abschluss bildete Chopins Polonaise in As-Dur, die Mundrov mit mächtigem Zugriff und lautstarkem Akkordspiel gestaltete. Mit Schumanns „Träumerei“ bedankte er sich für den begeisterten Applaus.