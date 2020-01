Voll besetzt war die Stadthalle am vergangenen Freitag. Wer hier pünktlich kam, dem blieb nur ein Stehplatz. Ob es an der Musik des Musikverein Öflingen in den feschen neuen Uniformen lag, am Comedian Max Ruhbaum, am Empfang mit Sekt und Häppchen oder vielleicht sogar am durch den Brand des Kindergarten Seeboden entdeckten Gemeinschaftsgefühls im Wehratal – es gab auf jeden Fall viele Gründe, den Weg in die Stadthalle zu finden.

Beliebt: In diesem Jahr konnte mit etwa 500 Besuchern beim Neujahrsempfang ein neuer Rekord gefeiert werden. Kaum reichten die Sitzplätze für die vielen Gäste aus. Waren es in früheren Jahren mal nur 150 Gäste, folgten 2019 bereits etwa 450 Bürgerinnen und Bürger der Einladung von Stadt und Servicegemeinschaft. | Bild: Julia Becker

Bürgermeister Michael Thater erklärte, der Start ins neue Jahrzehnt sei bislang schwierig gewesen: Am 7. Januar sei er um halb vier von der Feuerwehr geweckt worden: der Kindergarten Seeboden stand im Vollbrand. „Es ist eine mittlere Katastrophe, innerhalb von vier Stunden ist ein massives Gebäude komplett weggebrannt“, so der noch immer fassungslose Bürgermeister. „Was wir dann an Solidarität erlebt haben, auch aus den Nachbargemeinden war richtig klasse! Wenn wir diese überwältigende Solidarität so weiterführen, dann wird es ein richtig gutes Jahr!“

Gesponsert: Eng ist die städtische Verbindung zur Energiedienst, von Beteiligung bis hin zu den Stadtwerken. Da ist der Besuch und die Unterstützung des Neujahrsempfangs für Jürgen Schelb (Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Wehr, ED Netze GmbH) zusammen mit Rechnungsamtsleiter und kaufmännischen Geschäftsführer der Stadtwerke Erich Götz und Geschäftsführer ED Netze Markus Nägele (von links) schon selbstverständlich. | Bild: Julia Becker

Denn für das neue Jahr stehen bereits große Dinge an: Der Breitbandausbau, das Brennetareal, die Elektrifizierung der Bahn sind große Themen, die aus dem letzten Jahr mitgenommen wurden. Aus der Distanz sei 2019 insgesamt ein schwieriges Jahr gewesen, im Gesamtbild aber ein Gutes, so Thater. „Ich hoffe, dass man nächstes Jahr mindestens das selbe sagen kann.“ Zusammenarbeit wird auch bei der Servicegemeinschaft großgeschrieben: „Wir wollen mit der Entwicklung des Brennetareals auch endlich das seit 2017 angedachte Innenstadtkonzept angehen“, so SGW-Vorsitzende Peter Hofmeister. Mit Veranstaltungen wie verkaufsoffenem Sonntag und Naturparkmarkt arbeite man weiterhin eng mit der Stadt zusammen.

Angestoßen: Altbürgermeister Klaus Denzinger freute sich sehr über die aktuell rein weibliche Führungsriege der Wehrer Schulen, hier zusammen mit Talschulleiterin Sonja Dannenberger, der neuen Leiterin der Grundschule Wehr-Öflingen Brigitta Theusz und Talschulkonrektorin Birgit Basler (von links). Nicht im Bild die Rektorin der Realschule Petra Thiesen und ihre neue Stellvertreterin Ellen Heuschmid nutzten die Gelegenheit, auf den Vormittag der offenen Tür am 25. Januar hinzuweisen. | Bild: Julia Becker

Zusammen mit Peter Hofmeister, Vorsitzender der Servicegemeinschaft Wehr (SGW), begrüßte Thater die über 500 Gäste in der mit Luftballons festlich geschmückten Halle. Eine nachhaltige Dekoration, wurde sie doch von der Feier eines namhaften Wehrer Bürgers Ende letzten Jahres an die Stadt weitergegeben. Unter dem Himmel voller Ballons hatten sich nicht nur Vertreter der Bürgerschaft eingefunden.

Gelacht: Schauspieler und Comedian Max Ruhbaum sorgte als „Ein Berliner z‘Wehr“ für gute Laune, besonders im humorvollen Duett mit Bürgermeister Michael Thater. | Bild: Julia Becker

Der Bürgermeister freute sich, auch Gäste aus Industrie und Gewerbe zu begrüßen: von den lokalen Kreditinstituten über den neuen Novartis-Werksleiter Antonio de Gregorio bis hin zu Vertretern von Schluchseewerk und Energiedienst. Aus Rickenbach hatte sich sein Kollege Dietmar Zäpernick den Weg ins Wehratal gemacht, die über 120 Vereine aus Wehr waren ebenfalls stark vertreten. Gemeinsam wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert, erst weit nach Mitternacht wurden in der Stadthalle die Lichter gelöscht.