von Gerd Leutenecker

Etwas närrisch darf es auch unterm Jahr sein. Die Wehrer Narrenzunft hatte vergangenen Freitag zur Hauptversammlung geladen und exakt um 20.11 Uhr startete die Zusammenkunft. Petra Meier schwang als zweite Zunfträtin das Zepter, da Oliver Brüderle derweil noch am Flughafen seines Zweitwohnsitzes festhing. Vier neue Festwirte und zwei neue Schriftführer wurden bei der Versammlung gekürt.

Caro Meier und Melanie Welzel schreiben ab sofort alles rund um die Narretei in Wehr auf. Beide sind keine Unbekannten in der Narrenzunft, sondern haben sich schon früher in die erweiterte Führungsriege eingebracht. Die deutliche Verjüngung in der Vorstandschaft lässt viele Wehrer Narren hoffen. Schon im letzten Jahr hatten die beiden langjährigen Festwirte Adalbert Leuter und Kurt Wenk angekündigt, nicht wieder zu kandidieren. Mit Volker Katzer, Klaus Klöpping, Norbert Mülhaupt und Norbert Nägele tritt ein neues Wirteteam in die großen Fußstapfen ihrer Vorgänger. Allesamt sind ebenso keine Unerfahrene in den Zünften. Manch Theken- und Küchenorganisation ruhte bereits in ihren Händen in den vergangenen Jahren. Zunfträtin Meier schaute bei den Wahlen recht beruhigt in die große Runde der Anwesenden. Die Wehrer Narren haben ein großes Reservoir an helfenden Händen. Und in Verantwortung für die Zunft zu gehen, hat auch mit dem Teamgedanken zu tun, den die drei Zunfträte Oliver Brüderle, Petra Meier und Christian Martin pflegen.

Die großen Narrentreffen in Lenzkirch, Bad Säckingen und Todtmoos haben das auswärtige Geschehen in der vergangenen Fasnachtssaison dominiert. In Wehr galt es ganz andere Herausforderungen zu meistern: Zunftrat Oliver Brüderle ließ seinen traditionellen Bericht von Christian Martin verlesen. „Die Wehrer Fasnacht steht im Vordergrund – das neue Konzept hat sich bewährt“ waren die Schlüsselsätze vom Bericht des ersten Zunftrates. Gemeint war damit das überarbeitete Sicherheitskonzept bei den Großveranstaltungen – vor allem beim Nachtumzug. Auf die unschönen Vorfälle der vergangenen Jahre ist von allen Seiten reagiert worden. Mit weniger Teilnehmern beim Umzug, dem Verzicht auf Fasnachtswagen und einer verstärkten Präsenz von Sicherheitsdienst und Polizei ist eine „schöne Fasnachtsstimmung rundherum gelungen“, ist sich Brüderle sicher. Mit Pater Pirmin aus Weingarten ist ebenso der Narrengottesdienst glücklicherweise wieder aufgelebt.

Traditionell übernehmen in der Narrenzunft zwei Mitgliedszünfte die Kassenprüfung. Jetzt sind die Vertreter aus den Lus-Chaibe und Dröschflegel dran. Beim „Sommer in Wehr„ nimmt die Wehrer Narrenzunft wieder teil. Dazu ist die Organisation bereits angelaufen. Schließlich soll die Arbeit auf alle zehn Mitgliederzünfte verteilt werden. Als Anregung ist in der Versammlung aufgekommen, wieder einen Jugendfasnachtsball im Jugendhaus in der nächsten Saison von Seiten der Narrenzunft zu organisieren.