von Michael Gottstein

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Öflingen am Samstag wird das Geheimnis um die neuen Uniformen gelüftet. Vorsitzende Ilona Kunzelmann und Dirigent Rolf Gallmann hüten die neue Uniform als Geheimnis. Gummistiefel und Ostfriesennerz, die quasi als Platzhalter das Programmheft zieren, haben dann ausgedient.

Mit dem Jahreskonzert, das traditionsgemäß am vierten Adventswochenende stattfindet, steigt der Verein in das Jubiläumsjahr 2020 ein, in dem er seinen 125. Geburtstag feiert. Dieses Jubiläum ist für die Musiker ein willkommener Anlass, sich von der alten Uniform zu verabschieden, die fast ein halbes Jahrhundert lang ihre Schuldigkeit getan hat. Zunächst spielten die Öflinger Musiker in Frack und Zylinder. 1925 bekamen sie ihre erste Uniform, die 1951 von einer grünen Nachfolgerin abgelöst wurde. 1965 kleidete sich der Verein in Grau, und 1973 legte er sich die – noch – aktuelle weinrote Uniform zu. Als Hersteller der neuen Einheitskleidung wählte der Verein die Firma Fischer aus, ein mittelständisches Unternehmen aus Schuttertal-Schweighausen.

Noch proben die Musiker des MV Öflingen in Zivilkleidung, doch am morgigen Samstag werden sie erstmals die neuen Uniformen präsentieren. | Bild: Michael Gottstein

„Wir achten bei unseren Einkäufen generell auf die lokale Herkunft“, so Rolf Gallmann. Nicht nur die Uniformen, sondern auch die Stoffe werden in Deutschland hergestellt, und der Produktionsprozess ist lückenlos belegt. „Wir haben uns selbst ein Bild von der Firma gemacht“, so die Vorsitzende. Daher kann man sicher sein, dass kein Arbeiter unter gefährlichen und menschenunwürdigen Bedingungen schuften musste. Weil zur Ausstattung auch T-Shirts und Jacken sowie Ersatzgarnituren gehören und immerhin 50 Mitglieder des Aktivenorchesters eingekleidet werden müssen, kostet die neue Garderobe insgesamt 40000 Euro. Die Vorsitzende und der Dirigent dankten den vielen Firmen und Privatleuten, die für den Verein gespendet hatten. Auch die Stadt Wehr hatte einen Zuschuss von 12.000 Euro gewährt.

Den Auftakt des Konzerts gestaltet das Nachwuchs-Projektorchester unter Leitung von Joachim Pfläging und Daniela Seitz. Insgesamt 40 junge Leute des Musikvereins und der Stadtmusik Wehr gehören dem Orchester an, darunter auch Anfänger, die erst seit September dabei sind. Danach tritt die etwa 30-köpfige Öflinger Jugendkapelle unter Leitung von Dirk Strittmatter auf. Die von Rolf Gallmann dirigierten Aktiven werden im ersten Teil noch die alten Uniformen tragen.

Die Musikauswahl spiegelt die 125-jährige Geschichte der Kapelle wider, und wenn man nach der Pause musikalisch in der Gegenwart ankommt, wird das Publikum auch die neuen Uniformen zu Gesicht bekommen. Und es wird auch eine Überraschung geben, die mit der Geschichte des Vereins zusammenhängt. Für das Jubiläumsjahr 2020 plant der Verein fünf Veranstaltungen. Höhepunkt ist das Verbandsmusikfest vom 26. bis zum 30. Juni.