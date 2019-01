Die Nachfolge von Kulturamtsleiter Reinhard Valenta konnte am Dienstag mit etwas Verzögerung geregelt werden. Dies teilte Bürgermeister Michael Thater am Rande der Gemeinderatssitzung mit. Unter den 57 Bewerbern wurden bereits im Dezember Gespräche geführt und zwei Kandidaten ausgewählt. Diese haben sich nun dem Gemeinderat vorgestellt, welcher sich mehrheitlich auf einen Bewerber einigen konnte.

Den Namen des neuen Kulturamtsleiter will Bürgermeister Thater in der kommenden Woche bekanntgeben. Klar ist: Der oder die Neue soll ab April für drei Monate durch seinen Vorgänger eingearbeitet werden. Reinhard Valenta, seit 1990 Chef im Wehrer Kultur- und Verkehrsamt, wollte eigentlich bereits im vergangenen Jahr in den Ruhestand gehen, hatte seinen Dienst aber unter anderem wegen der Suche nach einem Nachfolger verlängert.