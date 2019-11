Die Grundschule in Wehr und Öflingen wurde im Schuljahr 2014/15 in die Gemeinschaftsschule (GMS) integriert. Damit entfiel auch die Rektorenstelle. Mit dem Beschluss, die GMS ab diesem Jahr wieder als Realschule zu führen musste für die Grundschule eine neue Schulleitung gefunden werden. Bisher hat Brigitta Theusz eine Grundschule in Lingen an der Ems geleitet. Da hier erst ein passender Ersatz gefunden werden musste, konnte der Wechsel laut Schulamt erst nach Schulbeginn stattfinden. In einem Schreiben an die Eltern freute sich die 51-Jährige über den Neuanfang im Süden: „Erst vor kurzem bin ich mit meinem Mann zu Ihnen nach Wehr gezogen. Unsere beiden Kinder sind schon groß. So waren wir bereit für eine große Veränderung“, so Theusz. Viel Lob hatte die erfahrende Schulleiterin für der engagierten Alltagsorganisation, der unterrichtlichen und erzieherischen Arbeit und dem aktiven und vielfältigen Schulleben. Ab sofort wird Theusz montags und mittwochs in der Grundschule auf der Zelg anzutreffen sein und dienstags und donnerstags in der Außenstelle in Öflingen. Zu erreichen ist die neue Rektorin über die Sekretariate in Öflingen unter 07761 93979-0 und in Wehr unter 07762 70889-0 und per Email an brigitta.theusz@schulen-wehr.de

