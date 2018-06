Wehr Neue Irritation in der Kreuzmatt: Bei Starkregen staut sich das Abwasser. Problem ist der Stadt nicht bekannt

Ist der Kanal in der Kreuzmatt zu klein für ein zusätzliches Gebäude? Anwohner des Bauvorhabens der Diakonie berichten bereits jetzt von ekelerregenden Schmutzwasserrückstaus bei Starkregen. Sie befürchten, dass sich dieses Problem noch verschärfen könnte. Die Stadt teilt die Sorge nicht.

Während sich die Wogen in der Kreuzmatt im Hinblick auf das mit Blei belastete Baugrundstück nach der Infoveranstaltung von Diakonieverein und Landratsamt zu glätten scheinen, tun sich nun an anderer Stelle Irritationen auf. Dabei geht es nach Darstellung der Anwohner um Probleme mit der Kanalisation, die gerade bei Starkregen mit dem bereits vorhandenen Abwasseraufkommen überfordert sei. Werde zusätzlich ein Wohnheim mit 24 Bewohnern und zwölf Mitarbeitern an das Abwassernetz angeschlossen, sei mit einer weiteren Verschärfung der Situation zu rechnen. In seiner Erwiderung zeigt sich der Leiter des Eigenbetriebs Energie-Wasser-Bäder, Helmut Wunderle, verwundert über derartige Darstellungen, denn derartige Probleme seien bislang nicht gemeldet worden. Zudem prüfe die Stadt Möglichkeiten, um die Folgen von Starkregenereignissen zu reduzieren.

Anwohner fürchten noch mehr Schmutzwasserrückstaus

Die bereits bei der Infoveranstaltung geäußerten Bedenken im Hinblick auf die infrastrukturellen Gegebenheiten in der Kreuzmatt fasste im Anschluss an die Veranstaltung Sven Wassenberg namens der Anwohner in einem offenen Brief zusammen. Darin schildert er eklatante Probleme bei der Abwasserentsorgung in der Kreuzmattstraße: "Hier haben die Anwohner bei Starkregen Überflutungen mit Fäkalieneinbringung in ihren Kellern, da es sich um einen Mischwasserkanal handelt, der diesen Zustand verursacht." Der Kanal habe einen Durchmesser von nur 30 Zentimetern und es sei zu erwarten, dass die Problematik mit Anschluss des neuen Wohnheims zunehme.

Eben diesen Umstand hätte die Stadt bei der Genehmigung des Vorhabens berücksichtigen müssen. Dass dies nicht geschehen sei, gebe zu Zweifeln an den Bewertungsgrundlagen in einem derartigen Genehmigungsverfahren Anlass, so Wassenberg weiter. Technisch und baulich wäre eine Entschärfung des Problems leicht machbar gewesen, zumal ohnehin eine Hebeanlage zur rückstausicheren Abwasserableitung beim Wohnheimbau vorgesehen sei.

Stadt: "Problem bisher nicht bekannt"

Helmut Wunderle zeigt sich seitens der Stadtverwaltung verwundert: "Bisher wurde nicht festgestellt, dass im Bereich Kreuzmatt eine Abwasserproblematik besteht." Weder seien Abwasseraustritte beobachtet noch bei der Verwaltung gemeldet worden. Gleichzeitig räumt Wunderle jedoch ein, "kein Kanal ist so ausgelegt, dass er jeden erdenklichen Starkregen sofort ableiten kann", weil dies nicht bezahlbar wäre. "Kurzzeitige Überlastungen und somit Rückstau in die Grundstücksentwässerungsanlagen sind überall möglich und unvermeidbar", so Wunderle. Deshalb müssten sich Grundstücksbesitzer gemäß Abwassersatzung der Stadt mit Rückstauklappen sichern.

Die Leistungsfähigkeit des vorhandenen Kanals liege laut Helmut Wunderle bei 100 Litern pro Sekunde. Kalkuliert werde nach Bezug des Wohnheims ein zusätzliches Schmutzwasseraufkommen von 0,04 Litern pro Sekunde im Tagesmittel. Das könne mit dem vorhandenen Kanal also bewältigt werden, zumal das Regenwasser dezentral versickert werde. Die Entwässerung der Diakonie sei besprochen, "die Entwässerungsgenehmigung ist tatsächlich jedoch noch nicht erteilt worden". Somit könne die geplante Hebeanlage so ausgeführt werden, dass im Falle eines Einstaues der Kanalisation kein zusätzliches Abwasser aus der Diakonie in die Kanalisation eingeleitet werde, sofern dies technisch und finanziell möglich sei.