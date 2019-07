von Hrvoje Miloslavic

Wahlen standen im Mittelpunkt der jüngsten Hauptversammlung des Vereines Kunst und Diakonie Wehr-Öflingen. Neu im Vorstand sind Imma Annecke als dritte Vorsitzende sowie Ellen Hipp als Schriftführerin. Vakant bleiben muss einstweilen das Amt der zweiten Vorsitzenden nach Rückzug von Friedel Gläser. Erörtert wurde im Plenum auch die Umbenennung des vereinseigenen Kunstpreises in „Paul-Gräb-Preis“. Die Entscheidung darüber wurde bis nach Rücksprache mit Hannah Gräb, der Witwe des im Februar verstorbenen „Kunstpfarrers“, vertagt.

Über die große Wertschätzung des Lebenswerkes von Pfarrer Paul Gräb bestand im Plenum freilich Konsens. Die Umbenennung, mit der Vorsitzender Erich Hipp „den Namen lebendig halten“ wollte, stieß bei einigen Mitgliedern auf gewisse Vorbehalte. Mit einer Umbenennung, so die Befürchtung Uhlemanns, könnte der Name des Fördervereines etwas „untergehen“.

Sorge um Missverständnisse

Gewisse Missverständnisse befürchtete Kurt Fiehn. Die Bezeichnung „Paul-Grab Preis“ könnte Assoziationen zu einem Fundus des verdienten Kunstpfarrers wecken. Der Bezug des Kunstpreises zum Verein Kunst und Diakonie könnte dadurch verloren gehen, so Fiehn. Auf breite Zustimmung stieß zwar die Kompromissbezeichnung „Preis des Vereines Kunst und Diakonie ´Paul Grab`“. Zu seiner Entscheidung wollte sich das Plenum an diesem Abend jedoch noch nicht durchringen. Abgewartet werden soll nun eine Unterredung mit Hannah Gräb, der die Idee der Umbenennung vorgetragen werden soll.

Vertagt wurde auch die Entscheidung über die Annahme einer Werkesammlung, die der Freiburger Künstler Jürgen Giersch dem Verein Kunst und Diakonie zu überlassen beabsichtigt. Der mittlerweile fast 80 Jahre alte Maler fühle sich der diakonischen Arbeit sehr verbunden, erklärte Hipp. Giersch wolle nun seine Sammlung von 550 Bildern stiften, um die Arbeit des Hauses zu unterstützen. Der Vorsitzende selbst zeigte sich skeptisch. „Im Prinzip ja“, so Hipp. Angesichts der großen Anzahl an Bildern könnten sich die Archivkapazität als Problem erweise, sagte Hipp. Auch andere Mitglieder meldeten Bedenken an.

Bilderverkäufe verliefen derzeit schleppend, so die Erfahrung Friederike Erharts. Rar gesät seien zurzeit auch werbeträchtige Veranstaltungen, die den Verkauf der Bilder befördern könnten. Erhart befürchtete, dass sich der Nachlass gar zum Verlustgeschäft entwickeln könnte. Rosel Gerstenberg äußerte ihr Unbehagen darüber, dass angesichts ungünstiger Umstände ein solch kostbarer künstlerischer Nachlass nicht in Ehren verwaltet werden könnten. Abgewartet werden soll nun eine Anfrage bei der Wehrer Stadtverwaltung nach organisatorischer Unterstützung einer etwaigen Verwaltung und Veräußerung des Bildbestandes.