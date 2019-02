Wehr vor 40 Minuten

Neue Fahrradboxen am Bahnhof in Brennet sollen Schutz vor Wetter und Dieben bieten

Zehn Fahrradboxen am Bahnhof in Brennet sollen Pendlern das Leben und den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erleichtern. Sie können für 10 Euro im Monat oder 100 Euro im Jahr von der Stadtverwaltung in Wehr gemietet werden.