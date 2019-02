Noch keine Entscheidung fällte der Bauausschuss des Wehrer Gemeinderats in der Frage der künftigen Stadthallenbeleuchtung. Der Planer Holger Flöss hatte sechs Varianten ausgearbeitet, die die Ausschussmitglieder am Montagabend ausführlich diskutierten. Einig waren sie sich, dass der "innenarchitektonische Charakter der guten Stube der Stadt" erhalten bleiben soll, wie Bürgermeister Michael Thater formulierte. Über das Wie ließ sich aber dennoch diskutieren. Vor allem die Grundsatzfrage der Lampenform gab es ganz unterschiedliche Meinungen, aus denen sich letztlich zwei Hauptvarianten heraus kristallisierten: Am meisten Zustimmung erhielt der Vorschlag, der sich eng an der bisherigen Beleuchtung orientierte: Runde LED-Einzellampen sollen demnach die Empore beleuchten, die Anzahl der Lampen kann dabei aber deutlich reduziert werden. Der Alternativvorschlag sieht lange LED-Lichtleisten vor, die das Licht gleichmäßiger verteilen. Entsprechende Alternativen legte Holger Flöss auch für die eigentliche Saalbeleuchtung vor, die sich zwischen den für die Akustik des Saales wichtigen Deckenblenden befinden. Auch wenn sich eine Mehrheit des Ausschusses für runde Einzellampen aussprach, wollte Bürgermeister Thater noch keine endgültige Entscheidung treffen. Der Planer solle stattdessen noch einmal zwei Varianten im Detail ausarbeiten. Erst dann lasse sich die Zahl der notwendigen Lampen beziffern und die Kosten dafür berechnen. Klar ist aber schon jetzt, dass die im Haushalt eingestellten Mittel in jedem Fall ausreichen werden. Holger Flöss drängt auf eine möglichst schnelle Entscheidung, damit die Lampen zügig bestellt werden können. Denn die Installation der neuen Lampen soll nämlich schon im Sommer erfolgen. Dafür wurde die Stadthalle ab 8. Juli für etwa zwei Monate freigehalten.