Neu in den Gemeinderat – und gleich CDU-Fraktionsvorsitzender. Stefan Tussing hat seit seiner Wahl in den Wehrer Gemeinderat schon ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Nur zuschauen und reden ist nicht sein Ding. „Ich möchte kommunalpolitisch mitentscheiden“, erklärt er selbstbewusst, warum er die Verantwortung eines Amts nicht scheut. „Ein Gemeinderat muss die gesamte Mischung der Bevölkerung abbilden, dazu müssen aber auch alle Gruppen bereit sind“, erklärt Tussing, warum er neben seiner Firma und der ehrenamtlichen Tätiogkeit in Vereinen nun auch noch das zeitaufwendige Ehrenamt als Gemeinderat auf sich nimmt. Schon vor fünf Jahren wagte er den ersten Versuch und kandidierte zum Gemeinderat. Damals hat es knapp nicht gereicht. Diesmal erzielte er unter den CDU-Räten hinter den erfahrenen Paul Erhart und Siegfried Griener mit über 2200 Stimmen das drittbeste Ergebnis. Das war kein Zufall: Stefan Tussing hat sich ernsthaft und mit Ehrgeiz vorbereitet, er ließ sogar Plakate mit seinem Konterfei drucken, die im ganzen Stadtgebiet hingen. „Wenn ich mich aufstelle, will ich auch ein gutes Ergebnis erzielen. Ich will nicht ‚nur reinrutschen‘“, erklärt er. „Heute habe ich natürlich mehr persönliche Kontakte und bin bekannter als vor fünf Jahren“, erklärt der Inhaber einer Autowerkstatt. Das liegt natürlich auch an seinen anderen Ehrenämtern: So ist er beim Skiclub Wehr zweiter Vorsitzender und ist dort auch in der Jugendarbeit aktiv. Ob er nun mit dem Pistenbully die Piste präpariert, Wettkämpfe vorbereitet oder Vereinsfeste organisiert – für Tussing ist es wichtig, sich ehrenamtlich zu engagieren. Auch beim CDU-Stadtverband ist er als stellvertretender Vorsitzender im engeren Vorstandszirkel aktiv. Als Fraktionssprecher gewinnt er hier nochmals Gewicht. Und was sind seine Ziele? „Zunächst einmal muss ich mich in viele Themen einarbeiten und schauen, dass die Fraktion weiter so funktioniert wie bisher“, erklärt er.

Als Unternehmer ist Stefan Tussing regionale Wirtschaftspolitik besonders wichtig. Aus eigener Erfahrung weiß er, wie schwierig es für kleinere Handwerksbetriebe ist, bezahlbare Gewerbeflächen zu finden. „Viele Gewerbebetriebe wollen bauen und finden keine Grundstücke“, so Tussing. Hier sei die Stadt gefordert. Auch beim Thema Hochrheinautobahn hofft Tussing auf spürbare Fortschritte innerhalb der nächsten fünf Jahre.

Eine Trassenfestlegung lehnt er aber ab. „Wichtig ist, dass sie überhaupt kommt“, so Tussing, die Trasse sei zweitrangig. Es könne nicht sein, dass jede Gemeinde bei der Planung mitspreche, eine Bundesautobahn solle viel mehr „von oben“ geplant und realisiert werden.

Wehr Großes Stühlerücken im Bürgersaal Das könnte Sie auch interessieren