Eine neue innovative Firma hat sich im Gewerbezentrum Wehra-Areal angesiedelt: Geschäftsführer Christian Stadler begleitet mit seiner Firma "Easyway Automation" Industriekunden bei Automatisierungsprozessen. Ob in der Produktion oder der Verpackung – überall, wo Maschinen Produktionsabläufe effektiver machen sollen, sorgt die Firma mit einer auf die Bedürfnisse angepassten Softwaresteuerung für möglichst fehlerfreie Abläufe. "Manche Produktionsanlagen sind schon 20 Jahre alt, laufen noch tadellos, sollen nun aber automatisiert werden", erklärt Stadler eine typische Problemstellung. Während der Maschinen- und Anlagenbauer die Hardware liefert, wird von der Wehrer Firma die Software entwickelt, mit der der Prozess gesteuert wird. Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera werden die automatisierten Abläufe gefilmt, um Fehlerquellen ausfindig zu machen und zu beseitigen.

Bis Ende 2016 war die Firma in Todtnau im oberen Wiesental zu Hause, nun verlagerte sie ihren Standort nach Wehr. "Wir wollen wachsen und haben hier ideale Bedingungen dafür", erklärt Christian Stadler, der seine Firma schon 2010 gegründet hat. Zweieinhalb Mitarbeiter hat Easyway Automation bislang, "es sollen aber bald mehr werden", so der Geschäftsführer. Das Problem: Wegen des aktuellen Fachkräftemangels ist das Bewerberangbot auf dem Arbeitsmarkt überschaubar – zumal Stadler aufgrund der großen Bandbreite der Kunden und Anforderungen sehr breit ausgebildetes Personal benötigt. Auch räumlich soll das Unternhemen wachsen und findet im Gewerbezentrum den notwendigen Platz. Tätig ist das Unternehmen bislang hauptsächlich im süddeutschen Raum, einzelne Aufträge führten Christian Stadler aber auch schon in andere Regionen Deutschlands.

