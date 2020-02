von Michael Gottstein

Rund vier Dutzend Menschen sind in der evangelischen Friedenskirche versammelt, singen Lieder und beten Psalmen. Plötzlich unterbricht ein Schrei die Andacht: Feuer im Altarraum. Ruhig und bestimmt übernimmt Pfarrer Peter Hasenbrink das Kommando: „Bewahren Sie Ruhe, gehen Sie in zwei Reihen nach draußen, Frauen und Kinder zuerst.“

Binnen weniger Minuten war die Feuerwehr vor Ort. | Bild: Michael Gottstein

Und die Evakuierung klappte reibungslos – allerdings handelte es sich nur um eine Probe.Die Übung wirkte aber so realistisch, dass Passanten, vom Blaulicht und Sirenengeheul alarmiert, zur Kirche kamen und sich vergewissern wollten, was denn am Montagabend los war. Wäre tatsächlich der Adventskranz in Flammen aufgegangen, hätten die Rettungsdienste den Brand sicher unter Kontrolle gebracht. Gefühlte zwei Minuten nach der Evakuierung war bereits der DRK-Ortsverein Wehr vor Ort.

Ruhig und besonnen verlief die Evakuierung der Friedenskirche. | Bild: Michael Gottstein

Mit Gasmasken ausgerüstete Retter rannten in die Kirche, bargen die Opfer und durchsuchten auch die Empore und den Gemeindesaal, denn die Organistin und eine weitere Person wurden vermisst. Nur ein bis zwei Minuten nach dem DRK trafen die ersten Einsatzwagen der Feuerwehr Wehr ein. Routiniert sicherten die Wehrleute den Einsatzort, und die Besucher leisteten den Anweisungen Folge. Keine Schreie von verängstigten Personen und auch keine Störaktionen von Schaulustigen behinderten die Arbeiten. Die Feuerwehr legte Schläuche zum Hydranten in der Merianstraße, und ein Hebekran hievte die Brandbekämpfer in die Höhe, so dass sich ein dichter Regen auf das Dach der Kirche ergoss.

Gut lachen hatten die Sanitäter – die Rauchgasopfer waren nur fiktiv, aber deren „Rettung“ klappte reibungslos. | Bild: Michael Gottstein

Nach kurzer Zeit war das „Feuer“ gelöscht, und auch die Sanitäter hatten gut lachen: Die Organistin war wieder aufgetaucht, bei der zweiten vermissten Person handelte es sich um ein Gerücht, und die Bergung der sechs fiktiven Patienten mit Rauchgasvergiftung hätte einwandfrei geklappt – sie wären im Ernstfall in das Schopfheimer Krankenhaus gebracht worden, erklärte Einsatzleiterin Melanie Wenk.

Feuerwehr und DRK waren binnen Minuten vor Ort und sicherten die „brennende“ Kirche. | Bild: Michael Gottstein

Der DRK-Ortsverein Wehr war mit sechs Leuten sowie einem Rettungswagen, Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort, und die Feuerwehrabteilung Wehr hatte nach Angaben des stellvertretenden Stadtkommandanten Frank Schneider fünf Fahrzeuge und knapp 40 Retter entsandt. Auch wenn die Rettungsdienste ihre Aufgabe tadellos erfüllt hatten, warf die Übung doch einige Fragen auf, was schließlich Sinn der Sache war: Hätte die Evakuierung auch so gut geklappt, wenn die Kirche voll besetzt gewesen wäre? Oder wenn wirklich Feuer ausgebrochen wäre?

Ein Wasserschwall ergoss sich auf das Dach der Friedenskirche. | Bild: Michael Gottstein

Vermutlich wäre die Situation auch nicht so glimpflich ausgegangen, wenn der Eingangsbereich der Kirche gebrannt hätte – dies hätte den einzigen Rettungsweg blockiert, da die Friedenskirche über keine Seiteneingänge verfügt.

Feuerwehr Wehr Die Feuerwehr besteht aus etwa 100 Einsatzkräften, die in zwei Abteilungen ihren ehrenamtlichen Dienst tun. Beide Abteilungen leisten jährlich 75 Proben, außerdem stellen sieben Kreisausbilder ihre Ausbildungserfahrung und ihr Wissen für die entsprechenden Grundlehrgänge zur Verfügung, wie die Feuerwehr mitteilt.

„Diese Situation sollten Sie unbedingt vermeiden“, meinte Frank Schneider, und Pfarrer Hasenbrink versprach: „Wir werden uns etwas überlegen.“ Er dankte den Rettungskräften, die ihre Freizeit für die Probe geopfert hatten, und lud sie zu einem Imbiss ein.

Ein Feuerwehrmann beim Anschluss der Schläuche. | Bild: Michael Gottstein

Doch um 21.20 Uhr ertönte ein Signal, und wie auf Knopfdruck sprangen die Wehrleute auf: Dieses Mal war der Alarm echt, das Ereignis aber nicht dramatisch, weil lediglich die Straße Richtung Bergalingen von einem Baum befreit werden musste.