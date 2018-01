Wehr Narrenfahrplan: Öflinger Narren treiben es an Fasnacht wieder bunt

Der Narrenfahrplan für Öflingen steht. Die heiße Phase der Fasnacht beginnt am 20. Januar. Da gehen die Mitgliedszünfte der Narrenzunft in den Wald, um den Narrenbaum für die bevorstehenden närrischen Tage zu schlagen.

Öflingen – Ganz so spektakulär wie im vergangenen Jahr, mit großem Narrentreffen, wird die Fasnacht in Öflingen in diesem Jahr nicht. Die Narrenzunft Öflingen unter Zunftmeister Michael Sutter hat dennoch wieder einiges in petto, um die Narren auch im Jahr 2018 zu unterhalten. Und geht es nach Sutter, findet das nächste Narrentreffen der Vereinigung hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) in Öflingen bereits im Jahr 2022 statt. Aber der Reihe nach. Zunächst mal geht es ja mal darum, sich für die Fasnacht 2018 einzukleiden. Deswegen veranstaltet die Narrenzunft gemeinsam mit Dagmar und Werner Eckert am Samstag, 13. Januar, ab 14 Uhr wieder einen Fasnachtskleiderverkauf im katholischen Pfarrsaal St. Ulrich in Öflingen. Der Erlös fließt in das Indienprojekt der Familie Eckert, mit dem Kauf eines närrischen Outfits tut man da also gleich noch ein gutes Werk. Eine Woche später, am 20. Januar, beginnt für die Narrenzunft dann nämlich die heiße Phase der Fasnacht. Da gehen die Mitgliedszünfte der Narrenzunft in den Wald, um den Narrenbaum für die bevorstehenden närrischen Tage auszusuchen und zu schlagen.

Und wie jedes Jahr wird es auch diesmal sicher wieder der größte, schönste und überhaupt tollste Baum sein. Einen Tag später wird das edle Gehölz dann beim Kinderumzug ab 13 Uhr durch das Dorf getragen und auf dem Schulplatz aufgerichtet, um jedem zu zeigen, dass die Zeit der Narretei gekommen ist. Start des Umzugs ist beim Haus der Diakonie. Das Motto für den Kinderumzug und den anschließenden Kinderball lautet in diesem Jahr „Weltall und Außerirdische“.

Nach dem Narrenbaumstellen geht es nämlich in die Schulsporthalle, wo es fröhlich weitergeht. Uli Meier veranstaltet Spiele für die Kinder, die „Rhy-Wehra-Schränzer“ und das „Sumpfernieorchester“ werden spielen und erstmals wird auch das Tanzstudio Iris Jaeger mit einer Tanzgruppe mit von der Partie sein. Die besten mottogerechten Kostüme, die beim Umzug mit dabei waren, werden auch in diesem Jahr wieder prämiert. Geld- und Sachpreise im Wert von insgesamt 600 Euro haben die Zünfte dafür zusammengetragen. Am Donnerstag, 25. Januar, steht der erste Faiße auf dem Programm. Die Narrenzunft wird mit einer Abordnung ab neun Uhr im Dorf unterwegs sein, die Tagespflege St. Elisabeth und die Kindergärten besuchen und schließlich die Schüler der Schule Öflingen vom Unterricht befreien.

Der Höhepunkt der Öflinger Fasnacht ist dann wieder der „Schällemarkt“, der am Sonntag und Montag, 11. und 12. Februar, Narren von nah und fern einlädt. Am Sonntag öffnet der Schällemarkt um 11.11 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Michael Thater, der zusammen mit Michael Sutter auch gleich mal 30 Liter Freibier unter das närrische Volk bringt. Der Radsportverein Öflingen ist beim Schällemarkt nicht mehr mit dabei, mit den „Wasenschlurpis“, einer locker organisierten Gruppe aus Öflingen, wurde aber schon Ersatz gefunden, berichtet Sutter.

Am Dienstag, 13. Februar, ist dann schon alles wieder vorbei. Der traurige Umzug zur Bantleverbrennung startet um 19.11 Uhr ab der Weinhandlung Gnädinger. Neben den Veranstaltungen der Narrenzunft gibt es noch weitere Fasnachtstermine in Öflingen. So etwa am 19. und 20. Januar, jeweils ab 20 Uhr, die beiden Zunftabende in der Schulsporthalle, am Samstag, 10. Februar, der Schränzerball der Rhy-Wehra-Schränzer in der Schulsporthalle und natürlich am dritten Faißen, 8. Februar, der Sturm der Wiiber aufs Öflinger Rathaus. Mit dem nächsten großen Narrentreffen der VHN ist die Narrenzunft Öflingen eigentlich erst wieder im Jahr 2023 an der Reihe. Da die Narrenzunft aber im Jahr 2022 ihr 111-jähriges Bestehen feiert, möchte Sutter versuchen, das Treffen vorzuziehen. Viel närrischer könnte das Zahlenspiel ja kaum sein. Da müssen aber die anderen Mitglieder der VHN mitmachen.