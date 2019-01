von Hrvoje Miloslavic

Mit einigen Änderungen wartet in diesem Jahr der Öflinger Zunftabend auf. Für die beiden Vorstellungen am Freitag und Samstag, 8. und 9. Februar, wollen die Akteure unter der Leitung Nicole Schmidt gerade in organisatorisch-technischer Hinsicht ihrem Publikum etwas bieten. Gerne gesehen sein werden in der Öflinger Schulsporthalle in diesem Jahr Gäste in Lederhose und Dirndl. Lautet doch das Motto der beiden närrischen Abende „Hüttenzauber auf der Alm“.

Überraschung für die Gäste

Überrascht sein könnte das Publikum bereits beim Betreten der Schulsporthalle. Durch Veränderungen der Anordnung von Bühne und Sitzplätzen werde der gesamte Zuschauerraum, und somit auch die hinteren Plätze, eine deutliche Aufwertung erfahren, kündigt Moderator Ulrich Meier im Gespräch mit der Presse an. Überzeugt zeigt sich Meier dass die faktische Verkleinerung des Raumes und die technische Aufrüstung der Tonanlage das gesamte Publikum in der Halle „besser zu erreichen sein wird“. Eine Premiere wird es beim Bühnenbild geben, das auch in diesem Jahr Joachim Klausmann zu verdanken ist. Stundenlanges Arbeiten in der kalten Schulsporthalle ist dem Künstler diesmal erspart geblieben. Sein zeichnerisches Werk wird als digitalisierte Projektion den Bühnenhintergrund des Abends bilden. Technische Aspekte sind das eine. Wie sieht es mit den künstlerischen Inhalten aus? Einen Zunftabend zu gestalten, sei in den vergangenen Jahren nicht gerade einfacher geworden, klagt Meier. Zeiten änderten sich ebenso wie die Zusammensetzung der Bevölkerung. Die Kultur des Witzes hätte eine deutliche Wandlung erfahren, stellt Meier fest. Das berühmte „Kennst-Du-denn-schon?“ sei heute praktisch unbekannt. Statt klassische Witze zum Besten zu geben, ließen gerade junge Leute lieber ein Youtube-Video laufen. "Mit dem Verschwinden lokaler Begebenheiten und dörflicher Originale geht auch der klassische humoristische Stoff für Veranstaltungen wie einen Zunftabend verloren", so Meier.

Programm spricht auch jüngeres Publikum an

Umso erfreute zeigte sich Meier, dass in den vergangenen Jahren gelungen sei, auch wieder jüngeres Publikum in die Schulsporthalle nach Öflingen zu locken. Keinen Zweifel hat der Moderator des Abends, dass die rund 40 Akteure und Helfer im Hintergrund ein unterhaltsames, närrisches Spektakel auf die Bühne zaubern werden.

Mit von der Partie ist wieder „Büttenrednerin“ Petra Thiesen. Wie die gebürtige Kölnerin, auch ohne des Alemannischen mächtig zu sein, bereits bewiesen hat, kann der rheinisch-karnevalistische Frohsinn eine große Bereicherung für die regionale Fasnacht sein. Nicht verzichten muss das Publikum auch in diesem Jahr auf die „Nachrichten“ von Hans Dominik Weber, der immer auch für klare politische Statements gut ist. Mit Berta und Herta alias Nicole Schmidt und Susanne Kladisch übernehmen wieder zwei Damen das närrische Zepter. Vermutet werden darf, dass bei dieser Nummer nicht gelästert, sondern nur „festgestellt“ werden wird. Nach dem humoristischen Tsunami der beiden „Dorftratschen“ dürfte jedenfalls kein Stein auf dem anderen bleiben.

Immer mitten drin: Seit vielen Jahren moderiert Ulrich Meier den Öflinger Zunftabend. Im Bild zu sehen ist sein Auftritt im vergangenen Jahr. Bild: Maria Schlageter

Auf der Bühne zu sehen sein werden außerdem Heiko Strittmatter und die „Kropftubä“ vom Musikverein Öflingen, die ein „kleines Musical“ inszenieren werden. Bestens bekannt beim Publikum sind die Dance Company unter der Leitung von Carola Stratz sowie die Öflingen Feuerwehrmänner unter dem Kommando von Barbara Huber. Uli Meier, Jürgen Bäumle und Marco Götz werden die Gemeinderatswahlen und Lokalpolitik aufs närrische Korn nehmen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Take Two mit Frank Döbele. Eine Anpassung an das bayrische Motto „Hüttenzauber“ wird die Speisekarte erfahren: Neben ortsüblichen Spezialitäten werden auch Weißwürste und Brezeln gereicht.