Wehr Närrische Zirkusluft im Pfarrsaal

Buntes Programm beim Fasnachtsball der katholischen Pfarrgemeinde

Zirkusatmosphäre durchwehte die Räume des katholischen Pfarrzentrums am Fasnachtssamstag. Zum Auftakt der der drei tollen Tage fand dort der Ball der Pfarrei Sankt Martin statt. Unter dem Motto "Im Pfarrsaal heißt's Manege frei – für Clowns, Artisten, Zauberei" versammelte sich alles was zu einem bunten Zirkusvergnügen gehört. In erster Linie gaben sich eine Menge Clowns ein Stelldichein, aber auch andere skurrile Gestalten aus der Welt des Zirkus waren zu sehen. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Die Chefin des kirchlichen Festausschusses Veronika Jeck freute sich an der Vielfalt der Kostüme, noch mehr über den guten Besuch die die Pfarreifasnacht in diesem Jahr fand.

Die Ballgäste bekamen nicht nur etwas für die Augen, sondern auch fürs Gehör und Gemüt geboten. Die Beiträge wurden alle von den Mitgliedern der Pfarrei und des Festausschusses geboten. Und die waren echt klasse und heizten die Stimmung gehörig an. Zum Auftakt sang die kirchliche Gruppe ein heiteres Begrüßungslied, deren Strophen jeweils in dem Refrain endete: "Dä Pfarrsaal bebt, dä Pfarrsaal kracht, wiel wir fiere Fasenacht". Diesem fröhlichen Entrée folgte der gefeierte Beitrag der beiden Putzwiiber Veronika (Matt) und Sabine (Kramer-Rempe) aus dem diesjährigen Wehrer Zunftabend. Bayerisch-derb, gereimt und musikalisch gut vorgetragen danach was Bertold (Eschbach) und Astrid (Müller) vortrugen. Flott wie immer Frank Döbele mit seiner Unterhaltungs- und Tanzmusik. Und wenn dieser seine Gassenhauer, wie "Die Hände zum Himmel" oder "Holt das Lasso raus" anstimmte, dann tobte der Saal und alle reihten sich gerne in die Polonaise ein.