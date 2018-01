Wehr Nachtumzug: Ein schaurig-schönes Spektakel in Wehr

Hunderte Narren feiern beim Wehrer Nachtumzug mit. Der Regen kann die gute Stimmung der närrischen Teilnehmer nicht trüben.

Wehr – Fasnacht ist, wenn man trotzdem lacht. So richtig schön war es beim Nachtumzug der Narrenzunft Wehr bei Dauerregen am Samstagabend eigentlich nicht. Trotzdem kamen 78 Gruppen und viele hundert Besucher in die Hauptstraße, um beim Umzug, der in diesem Jahr von der Schlossgeisterzunft ausgerichtet wurde, dabei zu sein.

60 Jahre Schlossgeister, als Jubiläumszunft gebührte den Geistern die Ehre, den Nachtumzug in diesem Jahr zu veranstalten. Auch, wenn so ein Geist ja eigentlich nichts spürt und der Regen einfach durch ihn hindurchfällt, hätten sich die Geister wohl auch ein wenig besseres Wetter für ihren Umzug gewünscht. Schließlich steckt da eine Menge Arbeit im Vorfeld dahinter und da soll sich der ganze Aufwand ja auch lohnen und nicht zu einer wetterbedingten Pleite werden.

Das wurde der nachtumzug auch erstaunlicherweise nicht. Trotz des beinahe permanent andauernden Regens drängten sich die Besucher vor dem Umzug an den Zugängen zur Hauptstraße. Schnell wurde noch eine Fasnachtsplakette kaufen und dann ging es hinein ins Getümmel. Die einen suchten sich einen Platz am Straßenrand, von wo aus sie den Umzug einigermaßen trocken verfolgen konnten, andere waren da völlig schmerzfrei – denn es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung.

Die Hästräger haben da keine Wahl. Häs ist Häs, da gibt es keine Kompromisse. Im Bärenkostüm ist es da ja noch ganz kuschelig, die Gugger von der Wallbacher „Hörnle Clique“ sind da nicht ganz so vollständig bekleidet. Aber die Hörnle sind hart im Nehmen.

Närrische Stimmung herrschte bei Hästrägern wie bei Zuschauern, gemeinsam wollen sie die fünfte Jahreszeit in den kommenden Wochen ausgiebig genießen und sich den Spaß daran durch nichts nehmen lassen. So zog der Tross durch die Hauptstraße Richtung Stadthalle, wo anschließend beim Eröffnungsball weitergefeiert wurde.

Angeführt wurde der Zug natürlich von den Schlossgeistern, es war ihr Umzug. 77 weitere Cliquen folgten. Süßigkeiten und Konfetti hatten sie für die Besucher mit dabei – so gingen die einen nach dem Umzug mit den Taschen voll Süßigkeiten nach Hause, die anderen mit den Kleidern voll Konfetti. Traditionell sind es vor allem die Kinder, die die Süßigkeiten bekommen und junge Frauen, die sich später das Konfetti aus den Haaren entfernen müssen.

Eine ganze Reihe Prunkwagen waren im Umzug mit dabei. Die Zünfte machten sich ordentlich Arbeit, um die fünfte Jahreszeit auszuleben. Bis zum Aschermittwoch sind die Narren jetzt erstmal nicht mehr zu stoppen.