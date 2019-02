von Hrvoje Miloslavic

Nur sechs Monate benötigte das neue Wehrer Familienzentrum von seinem Spatenstich bis zum Richtfest. Am Donnerstag trafen sich nun Stadtverwaltung und Gemeinderat, Bauleitung, beteiligte Firmen, Handwerker und die Wehrer Bevölkerung in der Georg-Kerner-Straße, um sich ein Bild vom Stand der Baumaßnahme zu machen und dem künftigen Glück des Familienzentrums mit der einen oder anderen Scherbe etwas nachzuhelfen.

Voll des Lobes für ein „Leuchtturmprojekt der Stadt Wehr“ war Bürgermeister Michael Thater. Den zufriedenstellenden Stand der Baumaßnahme führte er auf einen auch wetterbedingt „hervorragenden und problemlosen Bauverlauf“ zurück. Erneut hob er die in ihrer Größenordnung ungewöhnliche Holzbauweise des Familienzentrums hervor, die sich besonders durch ihre große Klimafreundlichkeit auszeichne. Architekt Peter Schanz präzisierte: Durch die Verwendung des CO 2 speichernden Holzes und die damit einhergehende Einsparung von Primärenergie zur Herstellung von Baumaterialien, wie etwa Beton, werde das Gebäude die nächsten 15 Jahre eine absolut klimafreie Bilanz aufweisen. Zu betonen sei auch, dass die Verwendung von Kunststoffen auf ein absolutes Minimum reduziert worden sei, so Schanz.

Auch der zweite Teil des Baus befindet sich laut Stadtverwaltung „voll in Kostenrahmen und Zeitplan“. Aufträge in der Größenordnung von fast drei Millionen Euro seien bereits vergeben worden, erklärte Thater. Für die nächste Gemeinderatssitzung am Dienstag, 12. März, kündigte er die Vergabe weiterer Aufträge an (Estrich-, Maler- und Gipsarbeiten). Mit 3,9 Millionen Euro sei das Projekt Familienzentrum die größte Investition der Stadt für 2018 und 2019. Werde „die Schlagzahl“ beibehalten, könne bereits für den Herbst mit dem Umzug des Kindergartens in der Au in die Georg-Kerner-Straße gerechnet werden, so Thater.

Ihr Möglichstes getan haben aber nicht nur Stadtverwaltung, Architekt, Baufirmen und Handwerker. Die Kindergartenkinder, die die Stätte künftig beheimaten wird, haben ihre Wünsche gesammelt, um den weiteren guten Verlauf der Bautätigkeiten zu unterstützen und ein Zeichen für das künftige Leben und Wirken im Familienzentrum zu setzen. Mit ihrem Lied „Ich wollt mal ein Häuschen machen, dafür braucht man sieben Sachen“, bewiesen die Kinder gute Sachkenntnisse der Baubranche.

Nichts geworden ist es allerdings mit einem Swimmingpool, der sich, sehr zur Erheiterung des Wehrer Bürgermeisters, auf der Wunschliste der Kinder fand. Das Plansoll erfüllt haben dürften die Verantwortlichen bei den Punkten „ein schönes Dach“, „viel Platz“ und „nette Erzieherinnen“. Beim „nicht streiten“ werden die Kindergartengarten künftig wohl selbst ihren Beitrag leisten müssen.

Die Zimmerleute Christian Meier, Max Rütschle und Michael Wagner (von links) besorgten den Glück bringenden Spruch zum Richtfest für das Familienzentrum. | Bild: Hrvoje Miloslavic