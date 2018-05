Wehr Nach Fund einer Bombenattrappe in der Wehrer Innenstadt: Polizei hat auch nach drei Wochen noch keine neuen Erkenntnisse zu Hintergründen

Nach Fund einer Bombenattrappe in der Wehrer Innenstadt: Polizei hat auch nach drei Wochen noch keine neuen Erkenntnisse zu Hintergründen

Für Chaos, Straßensperrungen und einen Großeinsatz von Kräften der Polizei hatte der Fund einer Bombenattrappe in der Wehrer Innenstadt vor drei Wochen gesorgt. Eine Nachfrage unserer Zeitung zeigt: Noch dauern die kriminaltechnischen Untersuchungen an. Wer hinter der Attrappe steckt lässt sich noch nicht sagen.

Auch knapp drei Wochen nach dem spektakulären Bombenalarm in der Wehrer Innenstadt hat die Polizei noch keine näheren Erkenntnisse zu Tätern oder Motivlage. Das erklärt Polizeisprecher Dietmar Ernst auf Nachfrage unserer Zeitung.

Zur Erinnerung: Eine Bombenattrappe in einem Koffer, der vor einem Döner-Imbiss abgestellt worden war, hatte am Freitag, 12. Mai, für erhebliche Aufregung in der Wehrer Innenstadt gesorgt. Stundenlang sperrte die Polizei Straßen. Helikopter kreisten über der Stadt, bis letztlich Entwarnung gegeben werden konnte. Bei dem Koffer handelte es sich nicht um eine echte Bombe.

"Die kriminaltechnischen Untersuchungen sind sehr aufwändig und dauern noch an", sagt Dietmar Ernst. Wie lange, das lasse sich noch nicht abschätzen. Derzeit gebe es auch "noch keine konkreten Anhaltspunkte, in welche Richtung es gehen könnte", so Ernst weiter.