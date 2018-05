Wehr Nach Entdeckung von Bleibelastung auf Baugrundstück in der Kreuzmatt: Anwohner kritisieren mangelhafte Informationspolitik des Landratsamts und fordern transparente Aufklärung

Die entdeckte Bleibelastung auf einem Baugrundstück in der Kreuzmatt verunsichert die Anwohner erheblich. Sie fordern vom Landratsamt Waldshut als zuständiger Behörde eine rasche und vor allem transparente Aufklärung der Vorgänge. Zugleich kritisieren sie die bisherige Informationspolitik des Landratamts. Die Bodenproben, die zur Entdeckung der Bleibelastung geführt haben, seien nämlich schon 2017 entnommen worden. Über die Ergebnisse seien die Anrainer aber nie informiert worden.

Die Verunsicherung bei den Anwohnern des Baugrundstücks der Diakonie in der Kreuzmatt, auf dem eine erhebliche Bleibelastung festgestellt wurde, ist nach wie vor groß. Kritisiert wird vor allem die bisherige Informationspolitik des Landratsamts Waldshut. Sven Wassenberg fordert im Namen vieler Betroffener im Gespräch mit unserer Zeitung eine rasche und transparente Aufarbeitung des Sachverhalts und eine umfassende Information der Öffentlichkeit. Zudem müssten dringend zusätzliche Messungen auf den Nachbargrundstücken vorgenommen werden, um eine weitere mögliche Schwermetallbelastung zu ermitteln. "Uns geht es nicht um eine Schuldzuweisung, sondern um Transparenz", betont Wassenberg. Um diese zu erreichen, wären die Anwohner aber durchaus auch bereit, juristische Schritte einzuleiten.

Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte das Landratsamt die Durchführung einer Informationsveranstaltung zu. Diese müsse aber noch terminiert werden, wie Pressesprecher Michael Swientek erklärte. Inwieweit und ob überhaupt zusätzliche Messungen auf Nachbargrundstücken vorgenommen werden, werde noch geprüft, so Swientek weiter.

Zur Erinnerung: Im Zuge des Neubaus der Diakonie in der Kreuzmatt war festgestellt worden, dass die Bleibelastung des Grundstücks den zulässigen Grenzwert für Gewerbeflächen um das Fünffache überschreitet. Ein Teil der belasteten Erde wurde daraufhin abgetragen und soll entsorgt werden, ein weiterer Teil wird mit Spezialmaterial abgedeckt.

Immer noch seien aber nach Ansicht der Anwohner zu viele Fragen ungeklärt. Als zuständige Behörde müsse sich das Landratamt den Vorwurf gefallen lassen, die Bürger "über konkrete oder auch abstrakte Gefahren der festgestellten Umweltverschmutzung" nicht genug aufgeklärt zu haben. Immerhin seien Bodenproben bereits 2017 entnommen worden, eine Information der Bürger über die Bleibelastung habe es aber nicht gegeben. Stattdessen habe die Behörde versucht, ihre Informationspflicht auf den Diakonieverein zu delegieren, so Wassenberg.

Insbesondere müsse geklärt werden, wer für die Verunreinigung verantwortlich ist, und wie lange die Belastung des Geländes bestanden habe: "Eine forensische Untersuchung dürfte hierzu ja klare Zeitfenster zu Tage fördern", so Sven Wassenberg in seinem offenen Brief an das Umweltamt.

Die Folgen der entdeckten Schwermetallbelastungen sind aus Sicht der Anwohner gravierend. So müssten Eigentümer der Gebäude und Grundstücke mit wirtschaftlichen Nachteilen in Form von Verlusten bei den Grundstückswerten rechnen: "Keiner kauft ein Haus auf eventuell kontaminiertem Grund und Boden." Und überhaupt bestehe weiterhin große Verunsicherung. Denn unklar sei, inwiefern im eigenen Garten gezüchtetes Obst und Gemüse mit Blei belastet sei.