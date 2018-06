Erhebliche Probleme im Bahnverkehr hat ein technischer Defekt am Mittwochmorgen auf der Hochrheinstrecke verursacht. Wie die Bahn auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, ist bei einer Diesellok einer Regionalbahn am Bahnhof Brennet Öl ausgelaufen. "Das Öl ist auf die heiße Abgasanlage getropft, was zu einer massiven Rauchentwicklung geführt hat", so ein Bahnsprecher. Der Vorfall habe sich gegen 7.40 Uhr ereignet – mitten im Berufs- und Schulverkehr. Daher waren auf der Hochrheinstrecke zwischen Basel und Singen tausende Menschen von den mit dem Defekt verbundenen Zugausfällen betroffen.

Die Wehrer Feuerwehr wurde verständigt. Zwar mussten die Feuerwehrleute letztlich nicht eingreifen. Allerdings habe das Anrücken der Rettungskräfte wiederum für Stockungen im Straßenverkehr gesorgt, so der Bahnsprecher weiter.

Die Hochrheinstrecke war bis gegen 9 Uhr komplett gesperrt. Der defekte Zug wurde abgeschleppt. Als Sofortmaßnahme habe die Bahn ab 8 Uhr vier Notbusse zur Verfügung gestellt, so der Bahnsprecher. Nach Darstellung betroffener Pendler war dies bei Weitem nicht genug, um die entfallenen Züge zu kompensieren. Die Busse seien überfüllt gewesen und hätten daher Menschen einfach an den Bushaltestellen stehen lassen.

Seit Langem ist indes die Elektrifizierung der Strecke geplant, auf der nach wie vor ausschließlich Diesel-Züge verkehren. Insbesondere auf dem Abschnitt zwischen Basel und Schaffhausen entlang der deutschen Seite des Hochrheins ist jedoch noch nichts Greifbares passiert.

Vielmehr hagelt es seitens Bahnkunden und Kommunalpolitikern Kritik. Denn in den vergangenen Monaten ist es auf der Hochrheinstrecke immer wieder zu technischen Problemen gekommen, von denen zahlreiche Berufspendler und Schüler betroffen waren. Zudem bemängeln regelmäßige Bahnfahrer den Zustand der Züge: Der Eindruck dränge sich auf, dass die Bahn vorwiegend veraltete Technik auf der Bahnlinie einsetze, die andernorts ausrangiert worden sei, heißt es seitens Betroffener. Erst vor wenigen Monaten waren die bisherigen Interregio-Züge durch Triebwägen ersetzt, die bereits vor über 20 Jahren gebaut wurden. Diesen mangelt es unter anderem an Barrierefreiheit.

