von Ernst Brugger

Im Erdmannsdorf steht in diesem Jahr ein Großereignis an: Der Musikverein Hasel feiert im Mai/Juni sein 150-jähriges Bestehen. Dies gab der Vorsitzende des Musikvereins, Matthias Senger, in der Hauptversammlung am Freitagabend bekannt. Eröffnet wird das Jubiläumsjahr am 25. Mai mit einem Festbankett im Bürgersaal. Das große Festwochenende umfasst dann am Samstag, 29. Juni, einen Fest- und Tanzabend und am Sonntag, 30. Juni, ein Bezirksmusikfest, beides im Dreschschopf.

25 Auftritte

Bei der Hauptversammlung wurde auch deutlich, welch bedeutender Kulturträger dieser Verein für das Dorf ist. Mit 25 öffentlichen Auftritten waren die Musikanten im vergangenen Jahr auch auswärts viel unterwegs. Hierzu habe man noch 39 Proben absolviert. Der Probenbesuch lag bei 76 Prozent, was aber ausbaufähig sei. Die besten Probenbesucher waren Heiko Gesell, Eberhard Schneider, Klaus Jost, Nicolai Schaub, Matthias Senger, Erich Linsin und Melanie Schuh. Sie erhielten ebenso ein kleines Präsent wie die Ausbilder Tabea Schaub, Erich Linsin und Katja Schwenke sowie Dirigent Robert Gesell und dessen Stellvertreterin Isabella Senger. Schriftführer Eberhard Schneider erinnerte in seinem Rückblick an die einzelnen Aktivitäten der Hasler Musikanten.

Verein sehr engagiert

Einer der Höhepunkte war die HaBuFa im Februar mit dem Tratschobe, der Partynacht und dem Umzug. Einen gelungenen Auftritt hatte man im April beim Doppelkonzert in Wies mit dem dortigen Musikverein. Im Juni verbrachte man einen gelungenen Abend beim Hoffest im Weingut Schneider in Niederweiler, erfolgreich war auch das eigene Serenadenkonzert auf dem Dorfplatz. Sehr aktiv sei man beim 150-jährigen Jubiläum der heimischen Freiwilligen Feuerwehr gewesen. Das schon traditionelle Oldtimertreffen im September habe eine neue Rekordteilnehmerzahl erreicht. In Vertretung des verhinderten Bürgermeisters Helmut Kima lobte dessen Stellvertreter Albert Senger den Musikverein als einen bedeutungsvollen Kulturträger im Dorf. Sein Dank galt dem Vorstand für dessen umsichtige Tätigkeit und den aktiven Musikern für ihren vorbildlichen Einsatz auch bei auswärtigen Auftritten. Für die Hasler Feuerwehr sprach Kommandant Michael Gebhardt einen besonderen Dank aus für die Mitwirkung beim Jubiläumsfest.