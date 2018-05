Wehr Musikgenuss der besonderen Art in der Öflinger Musiksporthalle

Musikgenuss der besonderen Art in der Öflinger Musiksporthalle

Sergej Fedorov bereichert das Jahreskonzert des Harmonika-Orchesters Öflingen mit seinem virtuosen Gitarrenspiel.

Ungeplante Änderungen haben oftmals auch ihr Gutes. Das als Unterstützung des Harmonikaorchesters Öflingen für das Jahreskonzerts am Sonntagabend angekündigte Duo Sommerwind musste seine Teilnahme krankheitsbedingt absagen. Die musikalische Unterstützung konnte sich aber wahrlich sehen und hören lassen: An der Gitarre brillierte der 17-jährige Sergej Fedorov.

Ohne dem zu Recht in einem sehr guten musikalischen Rufe stehenden Duos Sommerwind, bestehend aus Franziska Groß und Linda Runge, zu nahe treten zu wollen: Der Auftritt des frischgebackenen Gewinners des Landeswettbewerb von Jugend Musiziert ließ in der Öflinger Schulsporthalle keinerlei Wünsche offen. Das viel strapazierte Prädikat „virtuos“ erfüllte Fedorov mit seinem Spiel sozusagen „en passant“. Natürlich waren etwa die sauber gespielten Repetitionen zu Beginn des „Asturias“ von Isaac Albeniz, die mit traumwandlerischer Sicherheit gegriffen chromatischen Harmoniesequenzen beim Walzer von Agustín Barrios Mangoré sowie die technischen Anforderungen der Tarantella von Johann Kaspar Mertz bestens geeignet, bewunderndes Staunen auszulösen. Der junge Gitarrist bewies jedoch auch ein tiefes musikalisches Verständnis, das er etwa beim berühmten Prélude Nr. 1 von Hector Villa-Lobos sehr zum Gefallen des Publikums an den Tag zu legen wusste.

Ganz die Schau stahl der talentierte 17-Jährige Nachwuchsmusiker dem Harmonika-Orchester Öflingen aber nicht. Dazu präsentierten sich die Schützlinge von Thomas Bürgin in einer viel zu guten Form. „Kontraste 2018“ lautete das Programm des Jahrkonzertes, das nicht nur thematisch-inhaltlich sondern auch in technischer und klanglicher dem angekündigten Titel gerecht werden konnte. Orchestrale Werke wie die Ouvertüre zu „Regina“ von Gioachino Rossini und symphonisch anmutende Kompositionen wie „Pierre de Lune“ von Gilles Meyer gesellten sich zur Musik aus dem Film „Hornisse“ von Dimitri Schostakowitsch.

Eine zur Friedens- und Freudemusik musikalisch umgedichtete Militärparade von Vincent Michelat erklang zu russischer Folklore oder zur träumerischen Fantasie „Another wish in mind“ von Hugo Felder. „Klangliche und technische Möglichkeiten des Orchesters auszureizen“, beschrieb Bürgin auf Anfrage der Presse die Auswahl der Stücke für das Jahreskonzert. Dass gerade beim Schlussstück, dem 4. Satz aus der Sinfonia funebre von Joseph Martin Kraus, das Orchester – laut dem Dirigenten – „am Limit“ angekommen sein soll, war angesichts der sehr souverän und sicher sich gestaltenden Interpretation des anspruchsvollen und gleichermaßen wirkungsvollen Werkes aber keineswegs festzustellen. Publikum quitterte das gelungene Jahreskonzert des Harmonika-Orchesters Öflingen mit viel Applaus.