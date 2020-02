von Elena Borchers

Viele junge Musiker in der Region können das Wochenende von 15. bis 17. Mai kaum erwarten. Dann findet in Schwörstadt ein besonderes Orchesterprojekt statt. Etwa 100 Kinder und Jugendliche treffen sich mit ihren Instrumenten an einem Wochenende in der Festhalle, proben und geben am Sonntag für ihre Eltern, Großeltern und Geschwister ein Konzert.

Öflingen Projektorchester begeistert Publikum in Öflingen Das könnte Sie auch interessieren

Die Idee für das Projekt „1–1–1“ – ein Wochenende, ein Orchester, ein Konzert – ist vor etwa dreieinhalb Jahren entstanden. Joachim Pfläging, Musikschullehrer für Horn und Blech, war damals noch Dirigent der Stadtmusik Wehr. „Die Idee für das Orchesterprojekt ist durch Zufall entstanden, das ist eine lustige Geschichte“, erzählt er. Für das Wehrer Nachwuchsorchester brauchte er dringend einen Trompeter. Also fragte er herum und fand einen jungen Musiker aus dem Hotzenwald. „Als dieser ins Orchester kam, stellten er und der zweite Trompeter fest, dass sie sich kannten, aber gar nicht gewusst hatten, dass beide Trompete spielen“, sagt Pfläging. „Da fand ich, dass wir was unternehmen mussten, um die Jugend mehr zu vernetzen.“

Das erste 1-1-1-Orchester mit mehr als 100 Kindern und Jugendlichen bei seinem Auftritt im Jahr 2018 in Wehr. | Bild: Joachim Pfläging

Und so gründete er das 1–1–1-Projekt, das von Anfang an als Kooperation mehrerer Vereine geplant war. Mitbegründer sind Rolf Gallmann, Dirigent des Musikvereins Öflingen, Birgit Trinkl, aktuelle Dirigentin der Stadtmusik Wehr sowie Steffi Klomki, ehemalige Jugendleiterin des Musikvereins Schwörstadt, und dessen Dirigent Tobias Zwicky. Alle Jungmusiker im Umkreis von 45 Minuten sollten eingeladen werden, sich kennenlernen und ein Orchester gründen.

103 beim ersten Mal

Gesagt, getan. Zum ersten Mal trommelten die Gründer und viele Helfer der drei Musikvereine im April 2018 junge Musiker aus der ganzen Region in Wehr zusammen – mit Erfolg. „Bereits beim ersten Treffen kamen 103 Kinder und Jugendliche zwischen neun und 15 Jahren“, sagt Pfläging. Ähnlich viele kamen zum Treffen ein Jahr später in Öflingen. „Natürlich hoffen wir, dass auch so viele nach Schwörstadt kommen“, sagt Steffi Klomki. „Die Anmeldeflyer wurden uns quasi aus der Hand gerissen“, erzählt Klomki und lacht.

Schwörstadt Der Musikverein Schwörstadt freut sich auf viele Konzerte Das könnte Sie auch interessieren

Kein Wunder, denn an dem Wochenende, das nichts kostet, steht der Spaß im Vordergrund. „Eine Kennenlernrunde für alle machen wir nicht, das wäre mit 100 Kindern auch schwierig“, berichtet Pfläging vom Ablauf des ersten Probentags. Die Kinder lernen sich in den Registerproben kennen. Auch in den Pausen und beim Mittagessen am Samstag – die Mitglieder des Musikvereins Schwörstadt kochen Spaghetti – bleibt Zeit zum Austausch.

Typisches Repertoire

„Und dann müssen wir aus 100 Kindern ein Orcherster formen“, sagt Dirigent Tobias Zwicky. „Es ist sehr eindrücklich für alle, wenn der erste gemeinsame Ton aus 100 Instrumenten erklingt.“ Dabei gehe es nicht darum, am Sonntag ein perfektes Konzert abzuliefern, sondern darum, den Spaß am gemeinsamen Musizieren zu entdecken. Gespielt werden fünf bis sechs Stücke aus dem typischen Repertoire eines Musikvereins. „Es kann auch mal eine Polka dabei sein, aber auch Musicals und Rockmusik“, sagt Klomki. Die Noten werden vorher an die Kinder und Jugendlichen verschickt, damit sie mit ihren Musiklehrern proben können.

Grundkenntnisse reichen

Wer an dem Orchesterwoche teilnehmen möchte, kann sich noch anmelden. „Eine Teilnehmerlimit gibt es nicht, wir nehmen alles, was bläst und schlägt“, sagt Pfläging lachend. Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen, die Grundkenntnisse im Spielen eines Blasinstruments oder Schlagzeuges haben.