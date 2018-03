Wehr Musiker-Brüder treten nach 20 Jahren gemeinsam in Wehr auf

Am 17. März kehrt Arnold Kasar, der aus Öflingen stammt, sich in Berlin einen Namen in der Musikszene gemacht hat, für ein Konzert zurück in seine Heimat.

„Ich bin wirklich dankbar für diesen Auftritt in Wehr.“ Am 17. März kehrt Arnold Kasar, der aus Öflingen stammt, sich in Berlin einen Namen in der Musikszene gemacht hat und am 4. Dezember sogar in der Elbphilharmonie in Hamburg auftrat, für ein Konzert zurück in seine Heimat. Ein Auftritt, der in vielerlei Hinsicht ein besonderer für den Pianisten und Musikproduzenten ist. So wird Kasar, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Arnold Keser heißt, nach mehr als 20 Jahren erstmals wieder mit seinem Bruder, Kurt Zimmermann, gemeinsam auf der Bühne stehen. Dazu gesellt sich noch Sängerin Alexis Camara, die schon für den German-Blues-Award nominiert war und mit der Zimmermann ein gemeinsames Projekt gestartet hat. Es werde eine Art „Black-forest-special“, gibt Kasar dem Abend einen Titel. Dem Publikum wird am 17. März im Bürgersaal des „Alten Schlosses“ ab 20 Uhr eine gewaltige Bandbreite an Klängen geboten werden. Mal instrumental – darunter auch Stücke aus dem Album „Einfluss“, das Kasar mit Hans-Joachim Roedelius aufnahm und mit dem er auch zusammen in der Elbphilharmonie auftrat – mal mit Gesang, mal Jazz, mal Blues.

Es werde ein sehr spezieller Abend für ihn, so Arnold Kasar. Dabei setzt er den Abend im Bürgersaal Wehr mit dem Auftritt in der Elbphilharmonie Hamburg sogar auf eine Stufe. Im derzeit begehrtesten Konzerthaus der Welt auftreten zu dürfen, sei natürlich ein sehr besonderes Erlebnis gewesen. Die Anspannung vor diesem Auftritt schon etwas größer als sonst. Die Akustik im kleinen Saal der Elbphilharmonie sei sogar noch besser, als im großen. Er selbst habe die eigene Musik da auch nochmal ganz neu erlebt, schwärmt der Musiker, der im Jahr 2004 den German-Jazz-Award erhielt.

Diese Akustik kann der Bürgersaal sicher nicht bieten. Aber in der Heimat aufzutreten, Freunde und Bekannte wiederzusehen und nach so vielen Jahren auch mal wieder zusammen mit seinem Bruder aufzutreten, sei schon auch ein Erlebnis, das bei ihm besondere Gefühle auslöse. Er spüre schon eine große Verbundenheit zu seiner Heimat, die immer stärker werde, je länger er weg sei, erzählt Kasar. So ziehe es ihn inzwischen auch immer öfter zurück nach Öflingen und in die gesamte Hochrheinregion. Immer öfter auch mit seiner Familie – mit seiner Lebensgefährtin hat Kasar zwei Kinder, denen er seine Heimat gerne zeigt.

Diese Verbundenheit spiegelt sich auch in seiner Musik wieder. Aare, Wiese, Wehra – drei Flüssen dieser Region hat er auf dem Album Einfluss jeweils einen Titel gewidmet. Viele Erlebnisse aus seiner Kindheit und Jugend verarbeite er in seinen Songs und Instrumentalstücken, erzählt Kasar. Auch, wenn seine Zuhörer natürlich ganz eigene Erinnerungen hätten, könnten sie diese vielleicht auch mit seinen Stücken verbinden und sich im Gefühl des Erinnerns und der Heimatverbundenheit wiederfinden.

Dass Kasar in Wehr auftritt – nach einem Auftritt im Jahr 2015 zum 750-Jahr-Jubiläum von Öflingen wird dies nun schon der zweite sein – ist auch Kulturamtsleiter Reinhard Valenta zu verdanken. Schon Anfang der 1990er Jahre traf Valenta auf die musikalischen Brüder, die damals noch Kurt und Arnold Keser hießen. Arnold ging nach Berlin und kam durch einen Zufall zu dem Künstlernamen Kasar, aus Kurt Keser wurde durch Heirat Kurt Zimmermann. Beide entwickelten sich beruflich in unterschiedliche Richtungen. Kasar wurde Profimusiker und Produzent, Zimmermann blieb der Musik neben dem eigentlichen Beruf treu – allerdings sehr ambitioniert. Verschiedene Projekte hatte er immer wieder am Start, außerdem ist er als Gitarrenlehrer tätig. Der Kontakt zu Valenta blieb immer erhalten, wenn auch viele Jahre eher sporadisch. Am 17. März nun der erste gemeinsame Auftritt in diesem Jahrtausend. Wenn es nach Arnold Kasar geht, wird es nicht wieder so lange dauern, bis er mit seinem Bruder gemeinsam öffentlich musiziert. Es werde sich zeigen, welche Möglichkeiten sich noch ergeben.