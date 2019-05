von Sara Göhring

Lust auf Musik und Kabarett bei urigem Ambiente? Die „Kulturscheune„ im Enkendorf ist mit ihrem Programm bestens auf den Sommer vorbereitet. Bekannte Darsteller wie die Fetscher Family und D‘Knaschtbrüder werden von Juni bis August auftreten. Die Kulturscheune im Enkendorf bietet mit urigem Ambiente den Standort für festliche Anlässe mit Musik und Kabarett.

Der ehemalige Kuhstall von 1917 wurde von dem Betreiber Klaus Brandl und seiner Familie zur „Kulturscheune„ umfunktioniert und 2016 offiziell eingeweiht. Sie bietet Platz für Musik- und Kabarettprogramm sowie für private Anlässe wie Hochzeiten oder Geburtstage. Das besondere dabei ist, dass authentische Umgebung auf angesagte Kulturanlässe treffen.

Veranstalter erwarten hohen Zulauf

Mit dem Sommerprogramm erwartet das städtische Kulturamt als Veranstalter hohen Zulauf. Eröffnet wird die Saison mit Kabarett, Musik und Parodie von der Fetscher Family am Freitag, 7. Juni. Weiter geht es mit der Freiburger Band Chotsch am Freitag, 21. Juni. Am Freitag, 5. Juli, wird es ein Konzert der Wise-Dietkron-Band um Singer- und Songwriter Mark Wise und Leadgitarrist Christian Dietkron geben. Die vier Musiker der musikalischen Ausrichtung Vorhangschdängli, die im Rock- und Punkbereich zuhause sind, treten am Freitag, 19. Juli, in der Kulturscheune auf.

Das Sommerprogramm wird abgeschlossen mit einem Auftritt der Knaschtbrüder am Freitag, 23. August. Die beiden Wiesentäler Jeannot und Christian Weißenberger wollen mit alemannischen Liedern, die auch „Hochdeutsche“ verstehen, begeistern. Alle Anlässe finden jeweils um 19 Uhr in der Kulturscheune statt.

Die Scheune bietet 60 Sitzplätze. Beim Sommerprogramms werde besonderen Wert auf Authentizität gelegt, erklärt Frank Johannes Wölfl, der das Wehrer Kultur- und Verkehrsamt leitet. Gerade für regionale Künstler wie beispielsweise die Knaschtbrüder sei die urige Location bestens geeignet. Das Programm spreche alle Altersklassen von Jung bis Alt an, verspricht Betreiber Klaus Brandl. Bewirtet wird mit regionaler Küche. Auch mit dem gegenüberliegenden Gasthaus „Sonne“ werde gut zusammengearbeitet, so Brandl. Dabei können Gäste der „Kulturscheune„, die von weiter herkommen, in dem Gasthaus untergebracht werden.