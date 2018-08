von sk

Der 58-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus nach Lörrach gebracht. Gegen 17 Uhr hielt er mit seiner Kawasaki zunächst am rechten Fahrbahnrand in der Ausfahrt an, als er bemerkt hatte, dass er falsch von der B 518 abgefahren war. Als ein 61-jähriger mit seinem VW gerade am Motorradfahrer vorbeifuhr, zog dieser nach links, um zu wenden, trotz durchgezogener Linie. Das Motorrad touchierte die rechte Fahrzeugseite des VWs, in der Folge kippte es um. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Seine Maschine und der VW wurden beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei gut 3000 Euro.

