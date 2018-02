Wehr Monika Hudec-Plasencia verstärkt das Dozenten-Team der Volkshochschule Wehr

Die VHS Wehr bietet einen Konversationskurs in Spanisch an. Die Teilnehmer können dabei ihre Sprachpraxis verbessern. Dozentin Monika Hudec-Plasencia stammt aus Mexiko und richtet sich bei den Themen nach den Wünschen der Schüler.

Wenn Schüler innerhalb relativ kurzer Zeit eine Fremdsprache lernen müssen, konzentriert sich der Unterricht oft auf die Vermittlung von Grammatikregeln und Vokabeln – für die mündliche Sprachpraxis bleibt dabei wenig Zeit. Die neue Spanischdozentin an der Volkshochschule Wehr, Monika Hudec-Plasencia, bietet daher ab Dienstag, 20. Februar, einen Kurs an, in dem die Schüler ihre Konversationsfähigkeit verbessern können.

Während zweisprachig aufgewachsene Kinder die Sprache fließend sprechen, dafür aber die Grammatikregeln und die Orthografie nachträglich lernen müssen, gehen Sprachschüler den umgekehrten Weg. Dies hat zur Folge, dass sie sich oft damit schwer tun, sich in der wenig vertrauten Sprache auszudrücken – doch diese Fähigkeit wird im Abitur verlangt.

Monika Hudec-Plasencia und die Volkshochschule Wehr möchten mit ihrem speziellen Kursangebot die Schüler zum Spanischsprechen animieren. Der Unterricht soll in einer lockeren Atmosphäre stattfinden, „ich stelle mir eine Art runden Tisch vor“, sagt die Dozentin. Was die Themenauswahl betrifft, ist sie flexibel und wird sich an den Interessen der Teilnehmer orientieren.

Das könnten zum Beispiel Musik, Mode oder Filme aus Lateinamerika sein, die hierzulande durchaus bekannt sind, aber auch Reisen in spanischsprachige Länder eignen sich zur Konversation. Der Kurs richtet sich vor allem an Schüler ab dem zweiten Jahr Spanischunterricht, das heißt, eine gewisse Kenntnis der Sprache und eine bestimmte Ausdrucksfähigkeit sollten schon vorhanden sein. Der Unterricht findet auf zwei Niveaustufen statt und wenn sich genügend Interessenten fänden, wäre die Dozentin auch bereit, einen zweiten Kurs anzubieten.

Monika Hudec-Plasencia ist in der Hauptstadt Mexikos aufgewachsen, wo sie Kommunikationswissenschaften studierte und ihren aus Deutschland stammenden Ehemann kennenlernte, als dieser beruflich in Mexiko zu tun hatte. Bei ihrem Umzug nach Kelkheim (Hessen), wo sie gut zehn Jahre lebte, lernte sie an der Volkshochschule Main-Taunus-Kreis die deutsche Sprache.

Sie arbeitete bei deutsch-mexikanischen Projekten als Kundenbetreuerin und Übersetzerin, beim mexikanischen Konsulat in Frankfurt und sechs Jahre lang lehrte sie an der Volkshochschule die spanische Sprache. Nach dem berufsbedingten Umzug der Familie nach Wehr legte sie eine Familienpause ein. Doch nun, da ihre zweisprachig aufgewachsenen Kinder 14 und 15 Jahre alt sind, möchte sie sich wieder verstärkt dem Unterrichten widmen.

beginnt am Dienstag, 20. Februar, und findet zehn Mal, jeweils dienstags von 17 bis 18 Uhr, im Gruppenraum I der Wehrer Stadthalle (Hintereingang) statt.