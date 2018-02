Wehr Mobilität als Kernthema in Öflingen

Viele Bürger nutzen die Gelegenheit, mit dem Wehrer Bürgermeister Michael Thater bei seinem zweiten Wahlkampftermin darüber zu diskutieren, wo sie der Schuh drückt.

Öflingen (jub) Zu seinem zweiten Wahlkampftermin hatte Bürgermeister Michael Thater am Mittwoch in das Öflinger Gasthaus Säge eingeladen. Gut 20 Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, in einer regen Diskussion ihre Themen zu besprechen. Neben Stadtentwicklung und dem großen Thema Spital bestand besonders beim Thema Verkehr viel Gesprächsbedarf.

Das Beleben und Erhalten der Stadtteile liege ihm dabei besonders am Herzen, so Thater. Beidem solle im Rahmen eines neuen Stadtentwicklungskonzept Rechnung getragen werden. In vieler Hinsicht, wie etwa mit der Schule und dem Dorfladen sei Öflingen hier bereits gut ausgestattet. Auch hinsichtlich der Breitbandversorgung stehe man hier verhältnismäßig gut da. "In den nächsten acht Jahren, vielleicht sogar in den nächsten fünf sollen dann alle Haushalte in Öflingen und Wehr verkabelt sein", so Thater. Dabei spiele man auch mit der Option, sich dem Zweckverband Lörrach anzuschließen. Dieser sei mit dem Netzausbau bereits deutlich weiter als der Zweckverband im eigenen Landkreis.

Nachdem Thater im Gemeinderat noch Alternativen zu Berg- und Konsenstrasse für die A 98 angedeutet hatte, stand am Mittwoch für ihn alternativlos die Konsenstrasse als "einzig richtige Variante" auf dem Plan. Viel Diskussionsbedarf gab es zum Thema Radverkehr: So sei eine Absicherung des Radweges zwischen Wehr und Öflingen geplant. Die Anfrage, ob man die Bahntrasse zumindest übergangsweise als Radweg nutzen könne, wieß der Bürgermeister kategorisch zurück: Die Stracke gehöre der Bahn und sei rechtlich auch nicht anders nutzbar. Im Zuge der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke hoffe er allerdings auf eine Reaktivierung durch die Schweizer Bundesbahn.

Eine Sanierung des Fahrnautunnels hielt Thater dabei allerdings auf Grund der hohen Kosten für wenig realistisch. Möglich sei hingegen eine Pendlerstrecke zum Bahnhof Brennet: "Ich sehe die Zukunft auf der Schiene, nicht im Bus".

Aktuell bietet die Stadt zusammen mit der Südbadenbus (SBG) einen Expressbusverbindung für Pendler in Wehr Richtung Bahnhof an. Mehr Schulbusverbindungen Richtung Schopfheim wünschte sich der Öflinger Schüler Jannik Kladisch. Wie verschiedene anwesende Eltern ergänzten, käme es gerade nach den Sommerferien immer weiser zu überfüllten Bussen, teilweise würden Schüler nicht mitgenommen. Die Regelungen seien hier bereits immer wieder verschärft worden, auch um das Unfallrisiko zu verringern. Ein eigener Bus käme nicht in Frage, mit der SBG sei man aber immer wieder im Gespräch. Genauso wie der aktive Verkehr beschäftigt die Öflinger die Parksituation, nicht nur in der Schwanenkurve. Das das Wildparken in den letzten fünf Jahren massiv zugenommen habe, wurde selbstverständlich auch bei der Stadtverwaltung bemerkt, so Thater. Da Wehr aber keine eigene Straßenverkehrsbehörde habe, seien ihm in vieler Hinsicht die Hände gebunden. Während der Bürgermeister vor allem auf die Möglichkeiten der Nachbargemeinden hinwies, kündigte Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz auf Nachfrage konkretere Maßnahmen in der Zukunft an: Im Rahmen der Sanierungsplanung der Breitmattstraße solle eine stadtweite Übersicht erstellt werden. Dann werde man entscheiden, ob zukünftig eingezeichnete Parkflächen oder Halteverbote die Situation entschärfen können. Bis dahin, so Thater, werden die beiden Mitarbeiter des Ordnungsamts regelmäßig die Brennpunkte kontrollieren und entsprechend Knöllchen schreiben.