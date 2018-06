Wehr Mitglieder des Countryclubs lassen Unmut freien Lauf

Der Countryclub Wehr übt beim Rückblick deutliche Kritik an einigen Veranstaltungen, vor allem am Nachtumzug der Narrenzunft, an dem sich der Verein künftig nicht mehr beteiligen will.

Gerademal drei Jahre alt und schon ganz schön umtriebig präsentiert sich der Countryclub Wehr. Neben Linedance-Auftritten zeigen sich die 28 Mitglieder um die Vorsitzende Helga Nolte auch bei zahlreichen anderen Gelegenheiten sehr aktiv. Während der Hauptversammlung am Freitag zog Nolte Bilanz über das vergangene Vereinsjahr und beriet mit den Mitgliedern, bei welchen Veranstaltungen der Verein im Jahr 2018 präsent sein wird. Dabei gab es auch deutliche Kritik an der ein oder anderen Veranstaltung.

So etwa am Nachtumzug der Narrenzunft Wehr im Februar, an dem sich der Countryclub mit einem Verpflegungsstand beteiligte. Zahlreiche Besucher hätten sich völlig danebenbenommen, so das Fazit derer, die an dem Stand arbeiteten. Einige Besucher hätten hinter die Hütte gepinkelt, außerdem habe es heftige Schlägereien gegeben, berichtete Kassierer Thomas Nolte.

„Ich hatte zeitweise richtig Angst“, machte Helga Nolte deutlich, dass die Sicherheit aller Anwesenden beim Nachtumzug offenbar nicht wirklich gewährleistet war. Selbst bei einem neuen Konzept, das die Narrenzunft gerade gemeinsam mit der Stadt Wehr erarbeitet, will sich der Countryclub nicht mehr am Nachtumzug beteiligen.

Eine zweite Chance wollen die Mitglieder dagegen dem Nikolausmarkt geben, obwohl sie auch mit dem alles andere als zufrieden waren. Zu große Lücken zwischen den Ständen, eine Standgebühr von 120 Euro plus weitere Kosten lauteten die Kritikpunkte, die sich diesmal an die Servicegemeinschaft Wehr (SGW) richteten.

Dem Nikolausmarkt fehle es an Atmosphäre und bei den Kosten sei es kaum möglich, am Ende des Tages mit einem Plus in der Kasse aus der Veranstaltung zu gehen. „Wir sollten es aber trotzdem nochmal probieren“, so die Entscheidung der Linedancer des Countryclubs. Auch eine Bude, an der sie während der Adventszeit in Nachbarschaft des Maronistandes der Maronizunft Würstchen verkauften, wollen sie in diesem Jahr wieder aufmachen. Außerdem will sich Helga Nolte um einen Stand beim diesjährigen Enkendorfmarkt bewerben. Der wesentliche Punkt im Vereinsleben des Countryclubs sind aber die Auftritte mit Linedance. Und mit denen werden sie auch in diesem Jahr wieder zu sehen sein. So etwa beim Sommer in Wehr am 30. Juni, sowie beim Westernfest der Sportschützengesellschaft Wehr am 6. und 7. Oktober. Nichts Neues hatte Helga Nolte zum Thema eigenes Vereinsgelände und Bau eines Vereinsheims zu verkünden. Sie habe zwar mit Bürgermeister Michael Thater gesprochen, der habe dem Verein aber bislang kein Grundstück anbieten können, das sich in städtischem Besitz befindet.