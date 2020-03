Schwedenfeuer und Spriesele für den Kindergarten Seeboden hatten die Wälder am Samstagvormittag im Angebot. Trotz eher kleinem Interessentenkreis gelang es Auktionator Charlie Senn und seinen Wälderkollegen mit viel Charme und Witz rund 1300 Euro für die Ausstattung des in zwei Jahren wieder aufgebauten Kindergarten einzunehmen.

„Das erste Mal in der Geschichte versteigern wir den Narrenbaum„, so Charlie Senn. Auch die Chlosterhöfner Wälder hätten sich nach dem dramatischen Brand des Kindergarten Seeboden Anfang Januar in die große Welle der Hilfsbereitschaft einreihen wollen. Die Entscheidung, den Narrenbaum für den guten Zweck zu versteigern, sei dann recht kurzfristig gekommen, erklärt Paul Erhart, Bürgermeisterstellvertreter und selbst Mitglied der Wälder.

Gut verkauft: Auktionator Charlie Senn sorgte für gute Laune und zeigte sein besonderes Verkaufstalent. | Bild: Julia Becker

„Vielen, vielen Dank für diese tolle Aktion“, freut sich Kindergartenleiterin Judith Frank. Für die Seeboden-Kinder sei es sehr wichtig, dass sie nach dem großen Schock nicht allein stehen und soviel Zuspruch aus der Bevölkerung komme. So berichtet Frank, dass sie erst vor wenigen Tagen überzählige Möbel aus zwei Kindergärten in der Region als Spende abholen durfte. Rund einen Tag Arbeit hatten die Wälder investiert und den Narrenbaum zu Schwedenfeuern zu verarbeiten. Die kompakten Mini-Lagerfeuer brennen dank Kamineffekt besonders lang und sorgen dank der Einschnitte für eine gute Glut. Sehr gefragt waren auch die Spriesele – ganz frisch gespalten dank des siebzig Jahre alten Holzspalters von Harald Schlachter.

Gut gebündelt: Dank Wälder-High-Tech fertige Günter Felber in Windeseile die begehrten Bündel Anfeuerholz. | Bild: Julia Becker

„Ich hätte mir gewünscht, dass mehr Eltern und Narren vorbeigeschaut hätten“, so Paul Erhart. „Sonst sind wir aber zufrieden!“. Immerhin kamen rund 1300 Euro zusammen – ein Ergebnis, welches besonders der offensiven wie charmanten Verkaufstechnik des versierten Auktionators Charlie Senn geschuldet war. Da gab es auch für Bürgermeister Michael Thater kein Entkommen, der gleich mit mehreren Bündeln Anfeuerholz und Schwedenfeuern von seinem Wochenmarkteinkauf heimkehrte.

Video: Julia Becker

Zweite Chance am kommenden Samstag

Wer die Gelegenheit, sich mit Holz für den guten Zweck zu bevorraten verpasst hat, bekommen am kommenden Samstag eine zweite Chance: Am 7. März verkaufen die Wälder auf dem Parkplatz des Schmidts Markts die restlichen Schwedenfeuer und Spriesele zum Festpreis. Los geht es um 10 Uhr, solange der Vorrat reicht.