Gegen 22:30 Uhr wurde in der Öflinger Straße der 22 Jahre alte Fahrer eines Citroens gestoppt. Bei der Kontrolle fiel auf, dass an dem Wagen rundherum Sommerreifen montiert waren. Und das trotz Schneematsch auf der Straße und herrschender Straßenglätte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf den Fahrer kommen ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und ein Punkt im Fahreignungsregister zu. Nur gut eine halbe Stunde geriet ein 37 Jahre alter BMW-Fahrer in eine Kontrolle. Da der Fahrer nach Alkohol roch, wurde dies überprüft. Da der Alcomatentest einen Wert nahe der 1,1 Promille anzeigte, wurde eine Blutprobe angeordnet. Je nach Ergebnis der Untersuchung muss der Fahrer mit einem Strafverfahren oder einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einen einmonatige Fahrverbot rechnen.