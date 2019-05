von sk

Am Mittwoch, 29. Mai, um 21 Uhr spielt das Quartett in der Biersiederhalle in Wehr. Einlass ist um 20 Uhr. Die „The Mario-Nettes“ formierte sich im Sommer 2012 in Schopfheim. Die vier Jungs präsentieren eine erlesene Mischung aus Pop und Rock aus den 50er bis 90er Jahren. Eines der Hauptmerke liegt hier ganz klar bei Pink Floyd. Aber auch Bands wie Cream, The Doors, Dire Straits, oder Deep Purple werden mit möglichst originalgetreuen Arrangements performt. Natürlich nehmen sich die Jungs hier und da Freiräume zum ausgelassenen Improvisieren. Die Bandmitglieder sind: Mario Stracuzzi (Gitarre und Gesang), Michael Schlageter (Bass und Gesang) Max Noller (Keyboard) und Kay Kurz (Schlagzeug).