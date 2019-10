von sk

Ein Autofahrer wurde am Donnerstagabend in Wehr erwischt, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand und Rauschgift in der Hosentasche hatte. Der 26-jährige VW-Fahrer war gegen 20.40 Uhr von einer Streife kontrolliert worden. Der Verdacht auf Drogenbeeinflussung bestätigte sich bei einem Test. Bei der Durchsuchung des Mannes tauchte in seiner Hosentasche noch eine geringe Menge Marihuana auf. Er musste mit zur Blutprobe, das Rauschgift wurde beschlagnahmt.