Wehr Michael Thater und Herausforderer Stefan Mielke stellen sich Fragen der Wehrer Bürger

Etwa 20 Bürger waren bei einer Diskussionsrunde mit Bürgermeister Michael Thater und Herausforderer Stefan Mielke. Zentrales Thema: Senioren. Dabei kamen unter anderem Fragen nach der ärztlichen Versorgung und dem Bürgerbus auf.

Rund 20 Bürger folgten der Einladung des Wehrer Stadtseniorenrates zum Diskussionsabend mit dem amtierenden Bürgermeister Michael Thater und dessen Herausforderer Stefan Mielke. Die Fragen der Anwesenden nach der jeweils zehnminütigen Redezeit der beiden Kandidaten geriet leider etwas zur Einbahnstraße zwischen dem amtierenden Rathauschef und den Bürgern. Nahezu alle Fragen waren an Michael Thater gerichtet; Stefan Mielke blieb zumeist die Rolle des Zuhörers.

Mielke sprach in seiner Vorstellung einige Themen an, die nicht nur an die Senioren gerichtet waren. Gleich zu Beginn stellte der Kandidat fest, das die Wehrer Bürger seiner Meinung nach nicht zufrieden seien: „Ich möchte Wehr aus dem Dornröschenschlaf erwecken“, so Mielke. Er wolle die Stadt anders gestalten. Ein Dorn im Auge ist Stefan Mielke der Mangel an öffentlichen Toiletten.

Er kritisierte auch die Umstellung des Stadttaxis auf den Bürgerbus. Das Taxi sei im Hinblick auf Arztbesuche besser zu koordinieren. Er monierte die seiner Meinung nach zuletzt mangelnde Bezuschussung des Stadttaxis. Des weiteren forderte er mehr Ärzte in der Stadt. Das Ärztehaus sei zu klein; es müsste ein neues Haus mit mehr Ärzten geschaffen werden. Im Wehrer Stadtbächlein sah er ein gewisses Gefahrenpotenzial für Senioren: „Die Bächlein sollten zugedeckt sein“, so seine Vorstellung. Das Brennetareal sollte nach Meinung Mielkes als Stadtzentrum mit Marktplatz und Geschäften ausgebaut werden.

Michael Thater stellte das Thema Ärzteversorgung und Pflege in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Die Bürgerstiftung sei gut gelungen und stark aufgestellt, so Thater. Als Thema für die Zukunft sprach er die Sorge um den Personalmangel im Pflegebereich an: „Die Pflege ist ein Megathema“ erklärte Thater.

Im Bereich medizinischen Versorgung durch Haus- und Fachärzte in Wehr wagte der Amtsinhaber einen Blick in die Zukunft. Ein Großteil der Medizinstudenten seien weiblich und wollten keine Praxen übernehmen. Thaters Vorschlag für die Stadt: „Wir brauchen kommunal getragene Arztpraxen mit Angeboten für Ärzte im Angestelltenverhältnis“. Die sei angedacht; versprechen könne er es aber nicht, so der Rathauschef.

Das Stadttaxi sei seitens des Unternehmens aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt worden, erklärte Thater: „Wir hätten es liebend gerne fortgeführt“. Eine gute Alternative sah Michael Thater im Bürgerbus, der ab März an den Start geht. Dies sei ein selbstlernendes System, das sich am Nutzen orientiere. Thater versicherte auf Nachfrage aus dem Publikum, das der Bus bei genügend ehrenamtlichen Fahrern kostenlos genutzt werden kann. Sollte den Ehrenamtlichen eine Entschädigung gezahlt werden, schloss er nicht aus, dass dann ein geringer Obolus von etwa einem Euro zu entrichten sei. Wilhelm Moser, Vorsitzender des Stadtseniorenrates, sprach das Thema bezahlbarer Wohnraum für junge Paare an. Wegen Kürzung der Förderung könne die Stadt hier wenig machen, so Michael Thater. Derzeit würden 60 Wohnungen zu günstigen Konditionen vermietet. Die Stadt habe aber ein Grundstück gekauft, auf dem sozialer Wohnungsbau vorgesehen sei.

Seitens der Bürger wurden auch die Themen Wochenmarkt und Parksituation in der Höfstraße angesprochen. Die Stadt sei bemüht, Beschicker für den Markt zu finden, so Michael Thater. Zum Thema parken appellierte er an die Vernunft der Autofahrer, ihr Fahrzeug ordnungsgemäß abzustellen, kündigte aber auch verschärfte Maßnahmen an: „Wenn die Feuerwehr nicht mehr durchkommt, schleppen wir ab“.

Wahlkampf

Mit zwei offiziellen Kandidatenvorstellungen der Stadt Wehr geht der kurze Wahlkampf zur Wehrer Bürgermeisterwahl auf die Zielgerade. Die erste findet am heutigen Mittwoch ab 19 Uhr in der Öflinger Schulsporthalle statt, die zweite am morgigen Donnerstag, ebenfalls um 19 Uhr in der Stadthalle Wehr. Jeder Bewerber hat dabei jeweils 15 Minuten Zeit, sich vorzustellen. In der anschließenden Dieskussionsrunde haben die Bürger die Gelegenheit, die Bewerber zu befragen. Pro Antwort stehen den Kandidaten maximal drei Minuten zur Verfügung. Die Leitung und Moderation des Abends übernimmt der Vorsitzende des Wahlausschusses Paul Erhart.