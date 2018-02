Wehr Mercedes aus Garage verschwunden

Die Besitzerin parkte den Mercedes gegen Abend in der Garage, verschloss diese und bemerkte den Diebstahl am nächsten Morgen.

Wehr – Ein 17 Jahre alter blauer Mercedes-Benz C 200 verschwand in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einer Garage in Wehr. Der Pkw ist mit WT-Kennzeichen versehen. Nach Auskunft der Besitzerin stellte sie ihren Pkw am Samstag gegen 17.45 Uhr in einer Doppelgarage ab und verschloss diese. Am Sonntagmorgen bemerkte sie dann, dass ihr Auto fehlte. An der Garage waren keine Einbruchspuren zu finden. Der Zeitwert des Wagens beträgt noch cirka 3500 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt Telefon 07761/934-0).