Wehr Mehrfamilienhaus in Wehr: Baulücke wird geschlossen

Bauausschuss uneins über die Zahl der notwendigen Stellplätze bei einem Neubauprojekt in der Oberdorfstraße.

Eine markante Baulücke wird bald geschlossen – zumindest, wenn es nach dem Bauausschuss des Gemeinerats geht. Mehrheitlich befürwortete das Gremium einen Bauantrag eines Bauherrn, der am unteren Ende der Oberdorfstraße ein Acht-Familienhaus mit Tiefgarage bauen will. Da das Grundstück außerhalb eines Bebauungsplan liegt, muss sich das Bauvorhaben nach Baugesetzbuch in die umgebende Bebauung einfügen. Daran bestand im Bauausschuss kein Zweifel – allerdings an der Zahl der notwendigen Stellplätze. Insgesamt 23 Auto-Abstellplätze kann der Bauherr für die acht Wohnungen des Neubaus und die neun Wohnungen des Nachbarhauses nachweisen. Pro Wohneinheit sind somit 1,35 Stellplätze verfügbar. Ob dies ausreicht – daran schieden sich die Geister. Bürgermeister Michael Thater machte deutlich, dass sich die Verwaltung 1,5 Stellplätze pro Wohnung gewünscht hätte. Also in der Summe drei Stellplätze mehr. Die Fläche gebe dies aber nicht her. Laut Landesbauordnung reiche sogar ein Stellplatz pro Wohnung, so Thater.

Angesichts der großen Parkplatznot in der Oberdorfstraße und der Mühlenstraße ist dies für die SPD Gemeinderäte Susanne Kladisch und Kurt Wenk allerdings nicht ausreichend. "Relativ gut ist mir zu wenig. Ich kann dem nicht zustimmen", so Kladisch. Die übrigen Mitglieder des Bauausschusses befürworteten hingegen den Bauantrag, mit dem das Wohngebiet nachverdichtet werde und somit zusätzlicher Wohnraum geschaffen werde. Der Verzicht auf eine Wohnung sei keine Lösung.