Baulücken schließen statt neuer Baugebiete: Im Kampf gegen den Wohnraummangel bleibt sich die Stadt treu. Nachdem die Flächen für neue Wohnbaugebiete im aktuell geltenden Flächennutzungsplan rar geworden sind, will die Stadt eine dichtere Bebauuung der noch unbebauten Innenbereichsflächen zu ermöglichen.

Mit der Änderung des Bebauungsplans „Im Tal IV“ hat der Wehrer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für ein neues stadtbildprägendes Wohn-und Geschäftshaus an der Ecke Talstraße/Kirchstraße frei gemacht. Waren bislang an dieser Stelle nur zweigeschossige Häuser möglich, darf die Bauherrengemeinschaft nun dreigeschossig bauen, außerdem werden die Baufenster vergrößert. Das bestehende kleinere Wohnhaus auf dem Grundstück südlich des Parkdecks Talstraße wird abgerissen, an seine Stelle soll ein aus zwei Gebäudeteilen bestehendes Wohn- und Geschäftshaus mit gemeinsamer Tiefgarage entstehen.

So sieht das Grundstück heute aus. Bild: Justus Obermeyer | Bild: Obermeyer, Justus

„Mit dem geplanten Bauvorhaben kann in zentraler Lage dringend benötigter Wohnraum geschaffen werden. Die dreigeschossige Bebauung fügt sich auch gut in die vorhandene Umgebungsbebauung mit dem Parkdeck, dem ehemaligen Ochsen und dem Elektrocenter ein“, so die Stadtverwaltung.

Realisiert wird der Neubau von einer Bauherrengemeinschaft unter der Federführung des Wehrer Immobilien-Büros IMS-BIT. „Es werden 23 geräumige 2-3-Zimmer Mietwohnungen entstehen, so IMS-BIT-Geschäftsführer Axel Richter. „Alle Wohnungen werden seniorengerecht und mit dem aktuellen Stand der Technik ausgestattet.“ Die IMS-BIT Immobilien Treuhand werde im Haupthaus das komplette Erdgeschoss beziehen. „Seit 25 Jahren sind wir in der Storchenstraße ansässig, die Größe der vorhandenen Fläche ist nicht mehr zeitgemäß. Die Kapazität an Arbeitsplätzen, Besprechungsräumen hat diesen Schritt notwendig gemacht“, so Richter, der mit dem Bau auch das Ziel der Expansion verfolgt: Durch den Umzug werden weitere Arbeitsplätze in seiner Firma geschaffen.

Im Gemeinderat fand die Bebauungsplanänderung in allen Fraktionen breite Zustimmung. Christoph Schmidt (FW) merkte an, dass er sogar einer noch höheren Bebauung an dieser Stelle zugestimmt hätte. Dies ging aber selbst Bürgermeister Michael Thater zu weit: „Ich wollte das im Scherz erwähnen, aber Sie meinen das ja wirklich ernst.“

