Wehr Mediathek in Wehr bietet Tonieboxen zum Ausleihen an

Mediathek in Wehr bietet Tonieboxen zum Ausleihen an

Was früher Horspielkassetten waren, sind heute Tonieboxen, mit denen Kinder Hörspiele abspielen können. Dank des Enkels von Leiterin Anne Kulmbach stellt die Mediathek in Wehr ab sofort drei solcher Boxen mit 35 Figuren zur Ausleihe bereit.

Was früher der Kassettenrecorder und die Hörspielkassette waren, sind heute die Tonieboxen und die dazu passenden Figuren, auf denen Hörspiele gespeichert sind. Die Mediathek in Wehr wäre keine Mediathek, wenn sie sich nicht für neue Medien öffnen würde. Dank der Unterstützung des Förderkreises der Mediathek, konnte Mediathekleiterin Anne Kalmbach nun drei Boxen und 35 Figuren anschaffen, die ab Dienstag zur Ausleihe bereitstehen sollen.

Dass es die Boxen nun überhaupt in der Mediathek gibt, ist Paul zu verdanken. Paul, wer ist eigentlich Paul? Paul ist der dreijährige Enkel von Anne Kalmbach. Bei seiner Tagesmutter lernte Paul die Toniebox kennen und so bekam auch die Chefin der Mediathek Wind davon und war sofort begeistert. Die würfelförmige Box funktioniert ziemlich simpel, wenn man eine der Figuren daraufstellt, wird die dazugehörige Geschichte erzählt.

Und die Bandbreite der Geschichten ist groß. Benjamin Blümchen, die Olchis, die kleine Hexe, Räuber Hotzenplotz, Grüffelo, Janosch, Leo Lausemaus und noch eine ganze Menge mehr Geschichten gibt es für die Toniebox. 35 dieser Geschichten für Kinder zwischen zwei und acht Jahren hat die Mediathek nun im Angebot. Viele der Geschichten seien auch mit vielen Liedern gespickt und es gibt auch Figuren, auf denen ausschließlich Lieder gespeichert sind.

Nachdem die Geschichten alle auf den drei Boxen eingerichtet sind, können zwei der Boxen – eine bleibt zu Demonstrationszwecken in der Mediathek – und Figuren ausgeliehen werden. Oder auch nur die Figuren, falls jemand schon eine Box daheim hat.

Möglich wurde die Anschaffung der drei Boxen, 35 Figuren und einer passenden Vitrine durch den Förderkreis der Mediathek, der seine Unterstützung während seiner jüngsten Hauptversammlung zusagte. Der Förderkreis übernahm die kompletten rund 900 Euro Anschaffungskosten für die gesamte Ausrüstung, berichtet der Vorsitzende Clemens Thoma. Dabei hat Anne Kalmbach offenbar Glück, dass sie inzwischen alles bekommen hat. "Im Moment findet ein ziemlicher Run auf diese Boxen und die Figuren statt", weiß Kalmbach von ihren Bemühungen bei der Bestellung.

Natürlich sei es auch im Zeitalter der Toniebox noch wichtig, dass man seinen Kindern auch selbst vorlese, so die Leiterin. Aber zum einen habe natürlich praktisch niemand Zeit dafür, seinem Kind ständig selbst vorzulesen. Zum anderen können sich die Kinder mit den Hörspielen auch zurückziehen und beim Zuhören in ihre eigene Fantasiewelt abtauchen. Auch das sei wichtig in der Entwicklung. Außerdem gebe es auch eine Zuhörkompetenz, die auf diese Weise schon im Kleinkindalter geschult werde, so Kalmbach.