Wehr Mediathek Wehr stellt sich der Zukunft mit einem breiten Angebot

Die Mediathek stellt sich dem digitalen Wandel mit Kooperationen zur Stärkung der Medienkompetenz und einem breiten kulturellen Angebot für alle Altersgruppen, so Mediatheksleiterin Annemarie Kalmbach in ihrem aktuellen Jahresbericht. Stabile Besucherzahlen bei sinkenden Ausleihen zeigen dabei den Wandel von der reinen Bibliothek zur Begegnungsstätte. In ihrem 16. Rechenschaftsbericht zieht Annemarie Kalmbach trotz sinkenden Ausleihzahlen einen positiven Fazit wie optimistischen Ausblick auf die Arbeit der Mediathek.

Neben den beliebten Aktionen zur Leseförderung beim jungen Publikum sollen weiterhin kulturelle Veranstaltungen das breite Angebot ergänzen. Die mit 32 000 Lesefreunden seit 2013 stabilen Besucherzahlen belegen, dass das moderne Konzept aufgeht: Die Mediathek ist Begegnungsstätte und vielseitiger Treffpunkt geworden. Mit gut 66 Prozent komme ein Großteil der aktiven Leser aus Wehr, dabei würden die Wehrer allerdings nur 56 Prozent Anteil an den ausgeliehenen Medien haben. Rückläufig sei hingegen der Anteil aus den Hotzenwaldgemeinden, eventuell auch durch die Baustellen des letzten Jahres, vermutet Kalmbach. Die insgesamt sinkende Ausleihzahlen bei einem gleichzeitigen steigenden Nachfrage des digitalen Angebots seien ein klares Resultat des geänderten Mediennutzungsverhaltens, erläuterte Kalmbach.

Insgesamt sanken die Ausleihungen auf 103 780 im vergangenen Jahr (2016: 109.924) um gut fünf Prozent. Auch Hörbücher (-27 Prozent) und MusikCDs (-6,7 Prozent) würden deutlich weniger nachgefragt. In Zeiten digitaler Bezugsquellen ein wenig verwunderlicher Rückgang. Die Onliehe hingegen verzeichnete einen Zuwachs um gut 15 Prozent auf 4562 Ausleihungen (2016: 3868).

Mit dem neuen Angebot der "Teaching Library", der lehrenden Bibliothek, stelle sich die Mediathek der Herausforderung, jungen Menschen Medien- und Informationskompetenz zu vermitteln, so Kalmbach. Bereits seit Jahren suche die Mediathek den Kontakt zu Schulen und Kindergärten durch verschiedenen Veranstaltungen der Leseförderung.

Die "Teaching Library" sei nun ein weiterer Baustein und binde die Schulen in ein engmaschiges Kooperationskonzept ein, erläutert Kalmbach. Jede Klasse der Wehrer Schulen soll einmal pro Schuljahr die Mediathek besuchen, durch aufeinander aufbauende Lernmodule solle so die Medienmündigkeit gezielt gefördert werden. Mit Teresa Siefert stehe der Mediathek hierfür eine im Umgang mit den neuen Medien besonders qualifizierte Mitarbeiterin zur Verfügung, freut sich Kalmbach. Siefert habe kürzlich in der Mediathek die Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste und wird zukünftig federführend das Angebot "Teaching Library" betreuen. Bereits jetzt haben die Besuche aus allen Wehrer Schulen stark zugenommen, ein erster Kooperationsvertrag bestehe seit Dezember mit der Talschule, so Kalmbach.