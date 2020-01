von sk

In Wehr musste ein Mann nach einer Attacke verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er war am Sonntagmittag am Bahnhof von einem Unbekannten geschlagen worden. Kurz vor 16 Uhr wurde der 25-Jährige hinter dem Wartehäuschen angegriffen. Der Tatverdächtige versetzte seinem Opfer sowohl einen Faustschlag als auch einen Tritt. Der Angegriffene wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Wehr übernommen, 07762/8078-0.